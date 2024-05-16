Kim bu Nurettin ortaya çıksın. Onun için öyle bir pankart astılar ki

Başiskele ilçesi Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi’ndeki bir binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart, görenleri hayrete düşürdü. Söz konusu pankartın görüntüleri sosyal medyada paylaşılırken, görüntülere yorum ve beğeni yağdı.

Vatandaşlar arasında neden asıldığı merak konusu olan pankart, bir zaman sonra binadan indirilirken pankartın asıldığı binanın bir süredir boş olduğu, pankartı astığı düşünülen kişinin ise binanın sadece bir bölümünü kullandığı öğrenildi.

HERKES NURETTİN’İ MERAK ETTİ

Pankarttaki yazıyı gördüğünde çok şaşırdığını ifade eden Seyhan Altın, "Nurettin isimli kişiyi tanımıyorum. Ne amaçla pankartın asıldığını bilmiyorum. Herkes Nurettin’i merak etti. Nurettin ismini verdiğine göre şahsi mesele olduğunu düşünüyorum. Belki alacak verecek meselesidir.” ifadelerini kaydetti ve Nurettin isimli kişinin önemli biri olduğunu, siyasetçi olduğunu düşünmediğini iletti.

“Politikacı olsaydı, isim ve soy isim verirdi. Şahsi mesele olmasaydı pankartı duvarına asmaz, daha açık alana asardı. Daha önce böyle bir pankarta denk gelmedim ama televizyonda kiracısını çıkaramayan ev sahibinin beddua yazdığını hatırlıyorum. Belki böyle bir şey de olabilir.” ifadelerini kullanan Altın, böyle bir pankartın asılmış olmasının kendisine çok ilginç geldiğin belirtti.

Altın, “Sorunlar daha medeni yollarla halledilebilir bence. Olayın beddua ile dışarıya vurulması hoş değil. Hele sebepsiz beddua ise geri döner. Hiç hoş olmamış yaptığı ama neden böyle bir işe kalkışmış ben de çok merak ettim. Ya alacak verecek meselesi ya da ev sahibi kiracı çatışmasıdır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞAHSIN AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL"

İsmini belirtmek istemeyen bir vatandaş ise, pankartı asan kişi hakkında, "Şahıs, karşınıza alıp konuşabileceğiniz biri değil. ’Allah belanı versin Nurettin’ yazısını görünce takıntılı olduğu için hemen iş yerimize geri döndük. Konuşursak bize rahatsızlık verir.” açıklamasında bulundu ve kişinin kimseye bir zararının olmadığını, sadece bağırdığını belirtti.

“Şikayet üzerine polis geliyor, bakıyor akli dengesi yerinde değil bırakıp gidiyor.” ifadesini kullanan vatandaş, “4 yıldır şahıs burada yaşıyor. O bina 4-5 senedir boş" dedi.