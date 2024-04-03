Survivor All Star'ın en popüler isimlerinden olan Turabi yaşadığı sakatlık yüzünden yarışmadan diskalifiye olmuştu.

“EVLADIM OLSA SEVMEM BU TİPİ”

Turabi, son olarak sosyal medya hesabından gençlik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Paylaşıma kısa zamanda beğeni ve yorum yağdı.

Turabi, yıllar öncesine ait fotoğrafını, "Kim derdi bu tip milyon dolarlar kazanacak ve dünyanın bir numaralı reality show yıldızı olacak. Gençler, hayallerinizden vazgeçmeyin. Eğer bu tip başarılı olduysa, sen de olursun! Tipe bak. Bu tipi evladım olsa sevmem. Ana, baba 14 sene evinizde bu tipe katlandığınız için kusura bakmayın . Genç yaşta evden kaçarken beni neden durdurmadığınızı şimdi anlıyorum. Evimde böyle tip olsa evden kovardım." diyerek paylaştı.​​​​​​

Paylaşımlarına devam eden Turabi, "Bak Meryem Sultan bak! Yaptığını beğendin mi! Keşke o gece babamı odana almasaydın da insanların başına bu tipi bela etmeseydin." diyerek sözlerini noktaladı.