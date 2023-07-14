Kim derdi ki böyle filmlerde oynayan Kadir İnanır yandaş olacak

Editör: Özlem Kıral

Ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın başrolünü Perihan Savaş ile birlikte oynadığı ‘İki Kızgın Adam’ adlı filmdeki fabrika sahnesi sosyal medyada son günlerde en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

Filmde Murat adlı bir mafya babasını canlandıran İnanır, maaş zammı ve öğlen yemeği talebinde bulunan işçilerin tarafında olarak kendisinden yardım isteyen fabrika sahiplerinin karşısında durdu. İşçilere ekmek verdiğini belirterek kendisine nankörlük ettiğini savunan fabrika sahibine karşı Murat “Haraç değil işçilerin hakkını vereceksin” yanıtını verdi.

İKİ KIZGIN ADAM FİLMİNİN KONUSU

1976 yapımı olan film biri mafya babası diğeri komiser iki arkadaşın hikâyesini anlatır. Bir polis çocuğu olan Murat, babasının ölümünün ardından komiser Kemal’in desteği ile büyür. Yıllar sonra bir mafya babası olan Murat ile Kemal’in yolları yeniden kesişir. Kemal, mafyanın çalışmalarını sonlandırmak için sürekli operasyonlar yapmaktadır. Mafya çözümün Kemal’i öldürmek olduğunu düşünmektedir. Fakat Kemal, Murat’ın çocukluk arkadaşıdır. Bu mafya içerisinde bir bölünmeye neden olur. Murat, Kemal'i mafyaya karşı korumak zorunda kalır. Kemal ise işini yapmakla bir suçluyu korumak arasında kalacaktır.

AKILLARA ESKİ FİLMLERİ GELİNCE ‘KİM DERDİ Kİ YANDAŞ OLACAK’ YORUMU YAPILDI

Yeşilçam’da çok sayıda filmde rol alan ve özellikle kabadayı ve mafya babası karakterleriyle hafızalara kazınan Kadir İnanır, aynı zamanda oynadığı rollerle toplumsal konulara da parmak basmıştı. Mafya babası olmasına rağmen ezilenlerden taraf olan rollerle bilinen İnanır’ın söz konusu sahneleri akıllara geldiğinde ‘Kim derdi ki yandaş olacak’ yorumları yapıldı.

Usta oyuncu, AKP’nin sözde çözüm sürecini başlattığı dönemde ‘Akil adamlardan’ biri olmuştu. İnanır o dönemde iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öven açıklamalar yapmıştı. İnanır bir süredir siyaset konusunda sessizliğini koruyor.