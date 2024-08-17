Kim Dotcom ABD'ye iade edilecek

ABD'li yetkililer, servetini 2005 yılında kurduğu ve artık faaliyette olmayan dosya paylaşım sitesi Megaupload'daki dijital korsanlıktan kazandığını söyledi.

Dotcom, kullanıcıların siteye yükledikleri üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığını söyledi.

Almanya doğumlu ve Yeni Zelanda'da yaşayan girişimci, kendisini "internet özgürlük savaşçısı" olarak tanımladı.

Sınır dışı edilmesine karşı hukuki mücadelesi, 2012 yılında Auckland'daki malikanesine düzenlenen dramatik FBI baskınında tutuklanmasının ardından başladı.

O zamandan beri Yeni Zelanda mahkemelerinde iadeye karşı birçok başarısız itirazda bulundu.

Dotcom, ABD'de telif hakkı ihlali, kara para aklama ve haraççılık da dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya ve suçlu bulunması halinde uzun bir hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD yetkilileri, Dotcom ve diğer üç Megaupload yöneticisinin film stüdyolarına ve müzik yapımcılarına 500 milyon dolardan fazla zarara neden olduğunu söylüyor.

Megaupload, zirve döneminde internetteki en popüler 13. web sitesiydi ve dünya çapındaki tüm çevrimiçi trafiğin %4'ünü oluşturuyordu.

Dotcom reklam ve premium abonelik satışından milyonlarca dolar kazandı.