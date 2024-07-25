Kim geçer Zehra Güneş'i

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Paris Olimpiyat Oyunları'nda en büyük kozlarından biri olan Zehra Güneş, maçlar başlamadan en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Olimpiyat oyunlarında sosyal medyada en çok takipçisi olan 8 kadın voleybolcu açıklandı.

Volleyball World'ın yaptığı araştırmada Zehra Güneş, 3.99 milyon takipçisiyle açık ara önde yer aldı.

Zehda Güneş'in ardından 1,64 milyon takipçiyle Melissa Vargas, 1,62 milyon takipçiyle de Ebrar Karakurt geldi.

Listenin 4. sırasında Brezilyalı Gabi Guimaraes, 5. sırasında 1,29 milyon takipçiyle yine Brezilyalı Rosamaria Montibeller beşinci, 6. sırasında da 1,19 milyonla ise aynı ülkeden Daher bulunuyor.

Hande Baladın 1,13 milyon takipçisi ile 7., Eda Erdem Dündar ise 1,04 milyon ile sekizinci sırada yer aldı.



