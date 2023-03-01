Depremde odası yerle bir olan Arda Ayten paylaştı. Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon lira kazanmıştı

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programı ile tanınan Arda Ayten, programda İstiklal Marşı ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu.

Programda, Kahramanmaraş'ta Tıp eğitimi alan ve İskenderun'da yaşayan Arda Ayten sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı. İşte bir takipçisinin "Nasılsın?" sorusuna "Bazen krizler geçiriyorum" diye yanıt veren Ayten'in son paylaşımları...

"BAZEN KRİZLER GEÇİRİYORUM"

Arda Ayten, bir takipçisinden gelen "Nasılsınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayatımın şu ana değin en zorlayıcı senesini yaşadım diyebilirim gönül rahatlığıyla.

Psikolojik dipleri fazlasıyla keşfettim.

Bazı sonsuz dehlizlerin suyundan yudumladım.

İyi olduğumu söyleyemem.

Ne var ki kötü de sayılmam.

Depremzedeyim, hayatı alaya alarak gülümsemeye çalışıyorum.

Bazen krizler geçiriyorum.

Bazen de kendimden geçiyorum."

DEPREME UYKUSUNDA YAKALANMIŞTI

Arda Ayten depreme uykusunda yakalanmıştı. Depremde dolabın üzerine devrildiğini söyleyen Ayten o anları şöyle anlatmıştı: "Gözümü açar açmaz üzerime devrilmekte olan dolabın kapaklarını fark ettim. Kendimi korumaya çalışarak dolaba direndim. Annem kapının açıklığında bana seslenirken dolabın altına sıkışıp kalmışım. Komşularımızdan biri yetişti, dolabı kaldırdılar ve gövdemi altından çıkarabildik."

