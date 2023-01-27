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Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu yarışmacı da seyirci de bilemedi. Bu insanlar da Cumhurbaşkanı seçecek

Kim Milyoner Olmak İster'de “Sovyetler Birliği’nin son lideri kimdir?” sorusunu yarışmacı bilemedi, seyirciye sordu. Seyircilerinin yüzde 56’sından gelen “Kraliçe Elizabeth” yanıtı, “Bu seyirciler de yarışmacı da Cumhurbaşkanı seçecek” dedirtti.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 17:08
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Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu yarışmacı da seyirci de bilemedi

Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu yarışmacı da seyirci de bilemedi. Bu insanlar da Cumhurbaşkanı seçecek
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Gün geçmiyor ki yarışma programlarında herkesi şaşırtan olaylar yaşanmasın...

Bu seferki ATV ekranlarında yaşandı. "Sakalar İskitler" isimli Twitter hesabının yaptığı paylaşımda, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?” programında yarışmacıya, “Geçtiğimiz günlerde vefat eden Sovyetler Birliği’nin son lideri kimdir?” sorusu yöneltildi.



ŞIKLAR ARASINDA ANİMASYON FİLMİNDEN KARAKTER YER ALDI!
Şıklar arasında sırasıyla; geçtiğimiz aylarda ölen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, sorunun doğru yanıtı olan SSCB’nin son lideri, Elizabeth gibi geçtiğimiz aylarda ölen Mihail Gorbaçov, “Madagaskar” filminin karakteri Kral Julien ve Şilili yazar Pablo Neruda yer aldı.

YARIŞMACI “KRALİÇE ELIZABETH’ DEDİĞİM İÇİN SEYİRCİLERİ YÖNLENDİRMEK İSTEMİYORUM” DEDİ
Tereddütte kalan yarışmacı, “Son günlerde bildiğim vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth ama Sovyetler Birliği dediği için şu an biraz aklımı karıştırdı veya unuttum mu bilmiyorum. A şıkkı demek istiyorum. Seyirciye sormak istiyorum ama ‘A’ dediğim için yönlendirmek de istemiyorum onları.” diyerek “seyirciye sorma hakkını” kullandı.



İKİ JOKER HAKKI KULLANDI
Seyircilerin yüzde 56’sının Kraliçe Elizabeth şıkkını işaretlemesi ise ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Seyirci jokerinin ardından tereddütte kalmaya devam eden yarışmacı, bu sefer de “yüzde 50 joker hakkını” kullandı. Yanlış olan iki seçenek sistem tarafından elendi ve Gorbaçov ile Neruda şıkları kaldı. Yarışmacı Gorbaçov şıkkını işaretleyerek doğru yanıtı vermiş oldu.

Seyircilerin yüzde 56’sının Kraliçe Elizabeth’i Sovyetler Birliği’nin eski başkanı sanması sosyal medyada gündem oldu. O anlar, “Bu seyirciler de yarışmacı da Cumhurbaşkanı seçecek” yorumlarıyla paylaşıldı.

yenicaggazetesi.com.tr

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Bir vatantaş
27.01.2023 18:03
Cahillik korkunç boyutlara ulaşmış  
 
Tatar Osman
27.01.2023 17:46
Uzağa gitmeyin, tayyipten önceki cumhurbaşkanımız kimdi? ,diye sorun, Kenan Evren derlerse böyle şaşırmayın. 50 lira yövmiyeyle tutulan seyirdiden de çok şey beklemeyin.  
 
Ali vermis
27.01.2023 17:42
Rahmetli aziz nesin tesbitini doğru yapmis .cok yazik bu ülke bu cahil halkla hic bir zaman refaha kavusamiyacak .  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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