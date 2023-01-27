Kim Milyoner Olmak İster'de bu soruyu yarışmacı da seyirci de bilemedi. Bu insanlar da Cumhurbaşkanı seçecek

Gün geçmiyor ki yarışma programlarında herkesi şaşırtan olaylar yaşanmasın...



Bu seferki ATV ekranlarında yaşandı. "Sakalar İskitler" isimli Twitter hesabının yaptığı paylaşımda, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu "Kim Milyoner Olmak İster?” programında yarışmacıya, “Geçtiğimiz günlerde vefat eden Sovyetler Birliği’nin son lideri kimdir?” sorusu yöneltildi.







ŞIKLAR ARASINDA ANİMASYON FİLMİNDEN KARAKTER YER ALDI!

Şıklar arasında sırasıyla; geçtiğimiz aylarda ölen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, sorunun doğru yanıtı olan SSCB’nin son lideri, Elizabeth gibi geçtiğimiz aylarda ölen Mihail Gorbaçov, “Madagaskar” filminin karakteri Kral Julien ve Şilili yazar Pablo Neruda yer aldı.



YARIŞMACI “KRALİÇE ELIZABETH’ DEDİĞİM İÇİN SEYİRCİLERİ YÖNLENDİRMEK İSTEMİYORUM” DEDİ

Tereddütte kalan yarışmacı, “Son günlerde bildiğim vefat eden Kraliçe 2. Elizabeth ama Sovyetler Birliği dediği için şu an biraz aklımı karıştırdı veya unuttum mu bilmiyorum. A şıkkı demek istiyorum. Seyirciye sormak istiyorum ama ‘A’ dediğim için yönlendirmek de istemiyorum onları.” diyerek “seyirciye sorma hakkını” kullandı.







İKİ JOKER HAKKI KULLANDI

Seyircilerin yüzde 56’sının Kraliçe Elizabeth şıkkını işaretlemesi ise ekran başındakileri şaşkına çevirdi.



Seyirci jokerinin ardından tereddütte kalmaya devam eden yarışmacı, bu sefer de “yüzde 50 joker hakkını” kullandı. Yanlış olan iki seçenek sistem tarafından elendi ve Gorbaçov ile Neruda şıkları kaldı. Yarışmacı Gorbaçov şıkkını işaretleyerek doğru yanıtı vermiş oldu.



Seyircilerin yüzde 56’sının Kraliçe Elizabeth’i Sovyetler Birliği’nin eski başkanı sanması sosyal medyada gündem oldu. O anlar, “Bu seyirciler de yarışmacı da Cumhurbaşkanı seçecek” yorumlarıyla paylaşıldı.



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