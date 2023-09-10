Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Birsen Güvercin 1 milyon liranın sahibi oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 10 Eylül Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışan Rabia Birsen Güvercin, programa damga vurdu. Milyonluk soruya gelen yarışmacı Güvercin, başarı hikayesiyle de dikkat çekti.

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde yarışmacı Rabia Birsen Güvercin, 400.000 TL değerindeki 'İstiklal Marşı'nı TBMM kürsüsünde ilk kez kim okumuştur?" sorusunu doğru yanıtlayarak 1 milyonluk soruya ulaştı.

Kim Milyoner Olmak İster'de son soruya gelen Rabia Birsen Güvercin, doğru yanıtı vererek 1 Milyon TL'nin sahibi oldu.

RABİA BİRSEN GÜVERCİN KİMDİR

24 yaşında olan yarışmacı Ankara'da yaşıyor.

Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olan Rabia geçtiğimiz yıl Kurban Bayramında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını söyledi.

Ayrıca yeminli izci olan Rabia Birsen Güvercin, yaşananların ufak bir dalgınlık kaynaklı olduğunu ifade etti.