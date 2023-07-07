Kim Milyoner Olmak İster'deki soru yarışmacıyı ağlattı

Editör: Özlem KIRAL

Sinem Kobal ile evli olan Kenan İmirzalıoğlu uzun süredir ekrana oyuncu olarak değil sunucu olarak çıkıyor. Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun son bölümde bir yarışmacı ile yaşadıkları gündem oldu.

Yarışmaya katılan Filiz Balemen, karşısına çıkan soru sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmaya katılan Filiz Balemen, performansıyla dikkat çekti.

Yarışmacının karşısına, "1993- 1997 arasında yayımlanan, hikayesinin büyük kısmı Çengelköy'de geçen ve başkarakteri, Şevket Çoruh'un canlandırdığı Fiko olan dizi hangisidir?" sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya 'C- Süper Baba' cevabını verdi.

KENAN İMİRZALIOĞLU NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Bu soruyu doğru bilen yarışmacıya ünlü sunucu, "Sizin babanızla muhabbetiniz nasıldır? Süper Baba mıydı sizin babanız da?" sorusu sonrası oldukça duygusal anlar yaşandı.

Dört yıl önce babasını kaybettiğini anlatan yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı. Balemen "Babam benim her şeyimdi" diyerek sözlerine devam edemedi.

Kenan İmirzalıoğlu ne diyeceğini bilemeyerek "Başınız sağ olsun, nur içinde yatsın..." diyerek yarışmacıyı sakinleştirmeye çalıştı.