ATV’nin sevilen bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı ekranlarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Yıllardır büyük ilgi gören program, 23 Kasım 2025 Pazar akşamı da heyecan dolu anlara ev sahipliği yaptı.

Bu bölümün en dikkat çeken yarışmacısı, ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir’e olan çarpıcı benzerliğiyle Mahmut Çelik oldu.

Kütahyalı, 21 yaşındaki lise mezunu genç, modellik yaptığını belirtti. Büyük ödülü kazanması durumunda parasını sağlık sorunları için harcayacağını söyleyen Çelik, neşeli ve samimi tavırlarıyla kısa sürede seyircinin sevgisini kazandı. Kuzeniyle birlikte stüdyoya gelen yarışmacı, kuzeninden aldığı moral desteğiyle koltuğa oturdu.

Soruları hızlı ve doğru yanıtlayarak ilerleyen Mahmut Çelik, 50 bin TL’lik baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı. Ancak baraj sorusunda büyük bir heyecan yaşayan genç yarışmacı, izleyicileri de ekran başında nefeslerini tutturdu.

İŞTE O SORU:

“Tarlaya atılan tohumu örtmek için gezdirilen, ağaçtan geniş araç; sürgü”ye ne ad verilir?

A) Tapan

B) Orak

C) Tırpan

D) Kerenti Uzun süre düşünen ve tereddüt yaşayan Çelik, risk almak istemediğini belirterek yarışmadan çekilme hakkını kullandı. Doğru cevap A şıkkı “Tapan”dı.

Mahmut Çelik, yarışmadan 30.000 TL ödülle ayrıldı.