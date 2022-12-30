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Bakan Nebati açıkladı. Kim ne kadar gelir vergi ödeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den vergi dilimi, yol ve yemek parası açıklaması. Nebati "ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır"dedi

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 11:56
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Kim ne kadar gelir vergi ödeyecek.Bakan Nebati açıkladı

Bakan Nebati açıkladı. Kim ne kadar gelir vergi ödeyecek
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

2023 yılında, uygulamaya devam ettiğimiz asgari ücret istisnası nedeniyle, tüm ücretli çalışanlar, yıllık 120.096 liraya isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisinden muaf olacaktır.

YOL VE YEMEK ÜCRETLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, gelir vergisine ilişkin tarifeyi açıkladı. Buna göre yol ve Yemek ücretleri de artmış oldu.

Günlük yemek ücreti 110 liraya, yol ücreti ise 56 liraya çıktı.

Bakan Nebati'nin sosyal medya üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimini 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimini 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimini 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz.

Asgari ücrete yapılan yüzde 54,5 oranındaki artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış; böylelikle ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azalması sağlanmıştır.

Diğer bir ifadeyle, ücret geliri elde eden her bir çalışandan, yıllık 16.916,32 lira Gelir Vergisi ile 911,53 lira damga vergisi olmak üzere toplam 17.827,85 lira vergiyi tahsil etmeyeceğiz.

Ayrıca, bu yıl Temmuz ayında 51 liraya çıkardığımız yemek parası istisna tutarını 110 liraya, 25,5 liraya çıkardığımız yol parası istisna tutarını da 56 liraya çıkarıyoruz.

Böylece, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira Yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecektir

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Levent KILIÇ
30.12.2022 12:33
Ortadirek sendromu. Herkes memur, çalışan olunca vergi kaynaklarının yöneleceği adres de gelir vergisi olur. Eşiğini düşürmeye makaslarını dar yapmaya yol açar.  
 
lafazan
30.12.2022 12:07
dördüncü dilimini ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıyoruz. Sıkıysa kanunu değiştir.. TEMMUZ dan sonra vergiye devam..karşılğı çok değil 80 milyar falan..%5 artışın  
 
Poyraz
30.12.2022 11:58
Vergi azalmadı alacağınız para çoğaldı  
 
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