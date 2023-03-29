﻿Kimler yediyse hesabı onlar ödeyecek!

Türkiye Cumhuriyeti tehlike altında! Bu devletin devam etmesi, bayrağın inmemesi için hazinesinin dolu, ordusunun güçlü olması şarttır. Oysa Hazinemiz AKP'nin yaptığı yanlışlarla borca battı… Bütçemiz büyük açıklar veriyor… Merkez Bankası'nın rezervlerini yediler bitirdiler mevcut durumu eksiye çevirdiler…

Bütçe iki ayda 202 milyar TL eksi verdi… Bu açık borçla, vergi ile kapanacak, fiyatlar daha da artacak…

Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervini yediler, yetmedi 128 milyar dolar da şirket dövizlerini ve vatandaşın elindekini kullandılar, yine de yetmedi, kasa eksi 50 milyar dolarda…

Ancak ellerde Kur'an, dillerde besmele ile, yapılan hatalar örtülmeye çalışılıyor. Nereye kadar devletin zayıf düşürülmesine izin vereceğiz?

Suriye'de Yeni Osmanlı diye yola çıkanlar tam 100 milyar dolarımızı batırdı, yetmedi milyonlarca Arap ülkemize doldu. Yarın güney illerinin bağımsızlığı tehlikeye girince şimdi milliyetçi geçinenler Amerika'daki çiftliklerinde, İngiltere'deki lüks villalarında kahvelerini yudumlarken, bizim evlatlarımızın vereceği mücadeleyi sabah gazetelerinden huzur içinde okuyacaklar…

Buna izin vermemek gerek… Din ile milliyet ile yapılan servet transferine dur dememiz gerek…

Bakın size son örnek,

Irak devleti Türkiye'yi 2014 yılında uluslararası tahkime verdi. Konu Irak devletinin izni olmadan Kuzey Irak Kürt yönetiminin çıkarıp sattığı petrolün Kerkük-Ceyhan hattından geçirilmesi idi. Türkiye bu davayı kaybetti ve Irak devletine 1,5 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Milliyetçi geçinen hükümet petrol yolu ile Kuzey Irak yönetimini ayakta tutuyor! Bu Barzani denen adam geçen yıllarda bağımsızlık ilan edip Türkiye'yi tehdit etmedi mi?

Peki petrolden güzel para geliyor diye Barzani'ye destek vermek ile milliyetçi olmak nasıl bir araya geliyor?

Buradan cukka yapanların hatasını Türk vergi mükelleflerine ödetmek midir milliyetçi olmak?

Rahmetli Ecevit neden gitti? Irak'ın bölünmesi, Türkiye'nin bölünmesine kapı açar diye Irak işgaline karşı direndi. Bedelini acı bir şekilde bankacılık krizi ile ödedi ve yönetimden uzaklaştırıldı. Onun yerine gelenler ise Barzani'ye kucak açtı. Şirketler Kuzey Irak'ı şantiyeye çevirdi. Milyarlarca dolarlık petrol geliri güya yerel yönetimce Irak devletinden gasbedildi, bu suça ortak olundu…

Barzani'ye destek verenler o yönetimin duvarlarındaki haritalara baktılar mı hiç? O haritalarda Diyarbakır'ı almış gözüken yönetim ile petrol gelirini kırışmak mıdır milliyetçilik?

Şimdi uluslararası mahkeme Irak'a 1,5 milyar dolar ödeyin diyorsa, o parayı kimler yediyse onlar ödeyecek! Bu pisliğin faturasını Türk halkına kimse yıkamaz!

Devletin, dinin ve halkın gerçek çıkarı için artık uyanmamız gerekiyor!