Kimlik kontrolü yapılan şahıstan bekçilere bıçaklı saldırı

Gaziantep'te 2 çarşı ve mahalle bekçisi, parkta kimlik kontrolü yaptıkları bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Olay sırasında, bekçiler tarafından silahla vurulan saldırgan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kimlik kontrolü yapılan şahıstan bekçilere bıçaklı saldırı

(İHA) Olay, Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi 100. Yıl Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 2 çarşı ve mahalle bekçisi, kimlik kontrolü yaptıkları A.S. isimli şüpheli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay sırasında saldırgan şahıs da bekçiler tarafından silahla vurulurken, 1 bekçi ile saldırgan şahıs ağır yaralandı.

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Bekçiler tarafından silahla vurularak ağır yaralanan A.S. isimli saldırgan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan 2 bekçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

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"9 SABIKA KAYDI BULUNAN SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ"

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Şehitkamil ilçemiz İncilipınar Mahallesinde 12.07.2023 tarihinde devriye görevi ifa eden 2 Çarşı ve Mahalle Bekçimize saldırarak yaralayan ve aralarında Kasten Yaralama, Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Konut Dokunulmazlığını İhlal, Tehdit ve Hakaret suçlarından 9 kez şüpheli olarak işlem yapıldığı anlaşılan A.S. isimli saldırgan, yaralanan personelimiz tarafından vurularak etkisiz hale getirilmiş, kaldırıldığı hastanede eks olmuştur.

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Olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin tedavileri devam etmekte olup gerekli tahkikat Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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