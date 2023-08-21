Kimse ayağını denize bile sokamadı. İzmir Foça'da büyük korku. Plajlar bile boş kaldı

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, bazı sahillerde görülen denizanası istilası kentte adeta turizmi vurdu, plajlar boş kaldı. Kimse kavurucu sıcağa rağmen denize bile giremedi.

KAYNAK: İHA
Kimse ayağını denize bile sokamadı. İzmir Foça'da büyük korku. Plajlar bile boş kaldı

İHA'nın haberine göre, Foça'da denizanası istilası devam ederken, vatandaşların tedirginliği de devam ediyor. Turistik ilçede deniz anaları hemen hemen her sahilde görülürken, kente gelen vatandaşlar denize girmemeyi tercih ediyor.

Bu durum plajları boşaltırken, zaman zaman denizanalarına temas nedeniyle hastanelere başvurularında sürdüğü bildirildi. Yüzerken kızı denizanası ile temas eden Fahriye Sezer, "Bu zamana kadar Foça'da böyle bir durum yaşamadık. Sezon boyunca gönül rahatlığı ile denize girebiliyorduk" dedi.

"BÜTÜN VÜCUDU KIZARDI"

"Fakat bu sene denizanası istilası oldu" diyen Sezer "Denizanası kızıma denk geldi, yüzerken ayağının altından çıkardılar. Denizden çıkarırlarken bütün vücudunda kızarık yaralar oluştu. Krem sürdük bir gün sonra atlattık; fakat bir daha denize giremedik" diye konuştu.

Foça'da yazlık evi olan Hayrullah Özkasap da, "Yazları Foça'da geçiriyorum, aşağı yukarı 30 senedir ilk defa böyle karşılaşıyorum. İlk defa bu kadar bol denizanasına rastladım bütün sahili kaplamış. Karaya, sahile vurmuş denizanaları var. Denizin içinde denizanaları mevcut" şeklinde konuştu.

Foça'da yaşayan bir başka vatandaş Coşkun Sarıdemir de, şöyle devam etti: "10 Senedir Foça'da yaşıyorum. Yaz kış buradayım, 15 gündür bu denizanaları bu sene çok oldu. Vatandaşlar tedirgin oluyor, denize girmiyorlar."

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