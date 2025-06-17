Kimse bu halini görmemişti! Ünlü ekran yüzü protez saçını çıkardı

Enis Arıkan, protez saçı olmadan çektirdiği doğal fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca magazin gündemine oturdu.

En son Kanal D’de yayınlanan Password yarışmasında Şebnem Bozoklu ile beraber ekrana çıkan Enis Arıkan, bu kez konukları ile değil kendi doğal hali ile çok konuşuldu.

Saçlarının seyrekliğinden rahatsız olan ünlü ekran yüzü uzun zamandır protez saç kullanıyordu. Hatta hayranlarının büyük kısmı Enis Arıkan'ı gür saçlı olarak biliyordu. Enis Arıkan en sonunda gerçek yüzünü paylaştı.

Estetik yaptırmaktan hoşlandığını daha önce açıklayan Enis Arıkan, önce saç ektirmiş, memnun kalmayınca protez saça dönmüştü.

Enis Arıkan evinde çektiği videoları paylaşarak doğal halini sergiledi. Enis Arıkan'ın bu hareketi hayranları tarafından alkış yağmuruna tutuldu.