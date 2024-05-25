Kimse bu ünlüyü tanıyamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kimse bu ünlüyü tanıyamadı

79 yaşındaki Sevim Emre filtrenin dozunu bu kez fena kaçırdı.

Orhan Gencebay'ın 50 yıllık eşi Sevim Emre yine yaptı yapacağını. Instagram hesabından sık sık filtreli fotoğraflarını paylaşan Sevim Emre bu kez ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile çektirdiği o kareyi yayınladı.

ekran-goruntusu-2024-05-25-163753.png

“Tarih babayı tanımaktan gurur duydum” yazan 79 yaşındaki Sevim Emre’nin kendinden 2 yaş küçük Ortaylı’ya saygısından ‘baba’ dedi ama sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten de kurtulamadı. Emre ayrıca kendisine yaptığı filtre ile de herkesi şaşkına çevirdi.

ekran-goruntusu-2024-05-25-164011.png

Daha önce de paylaştığı fotoğraflara çok abartarak uyguladığı photoshop çalışmalarıyla konuşulan Sevim Emre, bu kez iki defa baltayı taşa vurmuş oldu.

ekran-goruntusu-2024-05-25-163952.png

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile 1974 yılından bu yana birlikte olan Sevim Emre, her fırsatta eşine olan aşkını dile getirmekten çekinmiyor.

ekran-goruntusu-2024-05-25-164038.png

Sevim Emre'nin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından sık sık eleştiriliyor.

ekran-goruntusu-2024-05-25-164058-001.png

Son Haberler
Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek Ekonomi
Özgür Demirtaş kötü haberi verdi: Çok daha kötüsü gerçekleşecek
Galatasaray'ın kritik Konya maçı kadrosu belli oldu. Okan Buruk herkesi şaşırttı Spor
Galatasaray'ın kritik Konya maçı kadrosu belli oldu. Okan Buruk herkesi şaşırttı
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor Video
'Terso Kemal' lakaplı vatandaş gazeteleri tersten okuyor
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu Gündem
Suriyeliler hortum sistemi ile kaçmaya çalıştı. Kemal Sunal’ın filmi gerçek oldu
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu Spor
Milli pentalet dünya 3'üncüsü oldu
Elon Musk patladı Dünya
Elon Musk patladı