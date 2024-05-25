Kimse bu ünlüyü tanıyamadı

Orhan Gencebay'ın 50 yıllık eşi Sevim Emre yine yaptı yapacağını. Instagram hesabından sık sık filtreli fotoğraflarını paylaşan Sevim Emre bu kez ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile çektirdiği o kareyi yayınladı.

“Tarih babayı tanımaktan gurur duydum” yazan 79 yaşındaki Sevim Emre’nin kendinden 2 yaş küçük Ortaylı’ya saygısından ‘baba’ dedi ama sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten de kurtulamadı. Emre ayrıca kendisine yaptığı filtre ile de herkesi şaşkına çevirdi.

Daha önce de paylaştığı fotoğraflara çok abartarak uyguladığı photoshop çalışmalarıyla konuşulan Sevim Emre, bu kez iki defa baltayı taşa vurmuş oldu.

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay ile 1974 yılından bu yana birlikte olan Sevim Emre, her fırsatta eşine olan aşkını dile getirmekten çekinmiyor.

Sevim Emre'nin paylaştığı fotoğraflar takipçileri tarafından sık sık eleştiriliyor.