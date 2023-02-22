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Aylar önce uyarıyor. Kimse kalp krizinin bu belirtisini bilmiyor

Uzmanlar kalp krizi yaşanmadan aylar önce midede ortaya çıkan çeşitli belirtiler bulunduğu açıkladı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:30
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Kimse kalp krizinin bu belirtisini bilmiyor

Aylar önce uyarıyor. Kimse kalp krizinin bu belirtisini bilmiyor
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Kalp krizi en fazla ölüme sebep olan hastalıklar arasında üst sırada yer aldı. Kalp krizi belirtisinin göğüs sıkışması, terleme gibi problemler olduğu biliniyor. Ancak uzmanlara göre kalp krizi yaşanmadan aylar önce midede ortaya çıkan çeşitli belirtiler bulundu.

Kalp krizi riskini artıran birçok faktör bulunuyor. Kalp krizini önceden fark etmek ve doğru müdahale etmek hayati önem taşıdığı bildirildi.

Doktor Jessica Cohn, kalp krizi belirtilerini fark etmediğini söyleyerek midesinde problem yaşayan herkesi tehlikeye karşı uyardı.

37 yaşında olan iki çocuk annesi Jessica yaşadığı sorunlar için, “Hayatın çılgınca olduğunu ve pek uyuyamadığım için kendimi iyi hissetmediğimi varsaydım” sözlerini kullandı.

Jessica ara sıra göğsünden boğazına kadar yayılan bir ağrı yaşıyordu.

Şöyle hatırladı:

“Yorgun olduğum ve düzgün yemek yemediğim için korkunç bir reflü yaşadığımı düşündüm.”

Bir haftadır aralıklı olarak devam eden göğüs ağrısını görmezden geliyordu ancak işteyken bunu görmezden gelemeyecek duruma geldi.

ÖNCEDEN KALP İLE İLGİLİ SAĞLIK SORUNU YAŞAMAMIŞTI

Jessica, Insider'a mide ekşimesi hissinin yeniden başladığını söyledi, ancak sonra ağrı o kadar yoğunlaştı ki solgun ve terli hissettiği için ambulans çağırdı. Jessica, yaş grubunda kalp krizi çok nadir görüldüğü için kalp krizinin "radarında bile olmadığını" söyledi. Hastanede testlerden geçen Jessica, "Hiç kalp sorunu yaşamadım," dedi.

"Daha sonra haritamı incelerken, endişeli olduğum yazıldığını gördüm, ancak endişeli değildim, sadece çok acı çekiyordum" dedi.
Kalp hasarı olduğunda ortaya çıkan bir protein olan troponin için test edildiğinde sonuçlar pozitif çıktı. Jessica yapılan müdahalelerin ardından ameliyata alındı.

Jessica'ya daha sonra iki kan damarı bozukluğu olan vazospazm ve mikrovasküler hastalığı teşhisi kondu.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Göğüs ağrısı – göğsünüzde bir basınç, ağırlık, gerginlik veya sıkışma hissi

Vücudun diğer bölgelerinde ağrı - ağrı göğsünüzden kollarınıza (genellikle sol kola, ancak her iki kolu da etkileyebilir), çeneye, boyna, sırt ve karına yayılıyormuş gibi hissedilebilir.

Baş dönmesi veya baş dönmesi hissi

Terlemek

Nefes darlığı

Hasta hissetmek (mide bulantısı) veya hasta olmak (kusma)

Ezici bir endişe hissi (panik atağa benzer)

Öksürme veya hırıltı

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