30 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Enner Valencia hüngür hüngür ağladı. Kimse teselli edemedi

Enner Valencia hüngür hüngür ağladı. Kimse teselli edemedi

Dünya Kupası'na veda eden Ekvador'da Fenerbahçeli Enner Valencia, büyük üzüntü yaşadı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 09:53
Takip Et

Kimse teselli edemedi. Enner Valencia hüngür hüngür ağladı

Enner Valencia hüngür hüngür ağladı. Kimse teselli edemedi
+
Aa
-

Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk iki maçta 3 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, grupta Senegal'le oynanan maçta fileleri havalandıramadı.

Ekvador, Senegal'e yenilerek elenirken futbolcular yıkıldı. Valencia ise sahanın ortasında göz yaşlarına engel olamadı.

Maçın Fransız hakemi Clement Turpin'in çabaları da Valencia'nın ağlamasına engel olamadı. Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da uzun süre oyuncusunu sakinleştirmeyi başaramadı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
1
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
2
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Sakarya'da korkunç olay! Sağlık ocağı önüne bırakılan 8 aylık bebek öldü
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
3
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿Ceyda Düvenci'den 'mesajlı' hastalık paylaşımı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
4
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿İmamoğlu AKP'li Göksu'yu ormana davet edince Göksu çıldırdı
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
5
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿TOGG'un çarpışma testiyle ilgili soru yanıt buldu. CEO Gürcan Karakaş'tan açıklama
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
6
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Eğirdir Gölü için kritik uyarı: Son 6 santim...
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
7
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Asgari ücrette beklentiler ortaya çıktı. Sendikalar ile işverenlerin işaret ettiği ücret arasında uçurum var
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Bartın Amasra SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿Antalya Finike SYDV geçici işçi alacak
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
﻿İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.