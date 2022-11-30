Enner Valencia hüngür hüngür ağladı. Kimse teselli edemedi

Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk iki maçta 3 gol atan Fenerbahçeli Enner Valencia, grupta Senegal'le oynanan maçta fileleri havalandıramadı.
Ekvador, Senegal'e yenilerek elenirken futbolcular yıkıldı. Valencia ise sahanın ortasında göz yaşlarına engel olamadı.
Maçın Fransız hakemi Clement Turpin'in çabaları da Valencia'nın ağlamasına engel olamadı. Ekvador Milli Takımı Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da uzun süre oyuncusunu sakinleştirmeyi başaramadı.
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