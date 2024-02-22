Kimsenin bilmediği yeni bir fay hattı ortaya çıktı. 7,3 büyüklüğünde deprem üretebilir

Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Bursa’daki aktif fay hatları üzerine ortak bir çalışma yaptı. Yapılan ortak çalışma neticesinde daha önce haritalarda yer almayan 95 kilometre uzunluğunda Kayapa’dan Yenişehir’e uzanan aktif bir fay hattı keşfedildi.

PEKİ FAY HATTI NERELERDEN GEÇİYOR ?

Yapılan çalışma sonrasında Bursa’da yeraltının haritası çıkarıldı. Fay hattının geçtiği yerler tespit edildi. Çek-Ayır havzasını biçen Kayapa-Yenişehir Fayı (KYF), batı kesiminde Kayapa bölgesinden Bursa Ovası’na uzanan kısmı 40 kilometre uzunluğunda, doğu kesiminde Yenişehir’e devam eden kolu 55 kilometre uzunluğunda. Kayapa Deresi’nden Bursa-batı havzasına uzanan fay, şehir merkezine Timsah Arena ile Şehir Hastanesi arasından geçerek ulaşıyor.

FAY HATTININ UZUNLUĞU 95 KİLOMETRE

Yeni keşfedilen fay hattı şehir merkezinden şehrin doğusuna doğru Kumluk alanı güneyinden ve Gürsu kuzeyinden geçerek Çataltepe kuzeyinde Bursa-Ankara yolu üzerinde ortaya çıkıyor.

Daha doğuya doğru Erdoğan mezarlık alanı ve Seymen kuzeyinden geçerek Yenişehir Ovası'na uzanıyor. Fay, Yenişehir havzası doğusunda Toprakdere Fayı ile birleşiyor.

BUGÜNE KADAR KAÇ DEPREM ÜRETTİ ?

Bursa’da bugüne kadar yaşanan büyük depremler incelendiğinde son üç büyük deprem 19 Nisan 1850, 28 Şubat 1855 ve 11 Nisan 1855 tarihlerinde gerçekleşti.

7.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR

KYF’nin Yenişehir bölümünde, tarihsel kaynaklarda en son hasar gerçekleşen 1400 yılındaki depremden bu zamana 624 yıldır bir kırılma olmadığı belirtiliyor. Fay hattında kırılma olmaması deprem ihtimalini de güçlendiriyor. Fay üzerindeki kayma hızı yılda maksimum 8.8 milimetre, minimum 3.0 milimetre olarak değerlendiriliyor.

Bu verilerle gerçekçi senaryoya göre, 1855 depremleri ile yırtılmış olan KYF batı bölümü günümüzde 6.5-6.8 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğu ortaya kondu. 1855 depremleri ile kırılmamış olduğu tahmin edilen KYF doğu bölümü ise günümüzde 6.9-7.3 büyüklüğünde deprem üretebilir.