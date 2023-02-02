2 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ünlü FIFA hakemi konuştu: Kimsenin çöp kovası değiliz

Ünlü FIFA hakemi konuştu: Kimsenin çöp kovası değiliz

Bundesliga'da hakemlik yapan Deniz Aytekin'den çarpıcı bir itiraf geldi. Alman basınına konuşan Aytekin, "Kimsenin çöp kovası değiliz" dedi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 14:55
Takip Et

Kimsenin çöp kovası değiliz: Ünlü hakem konuştu

Ünlü FIFA hakemi konuştu: Kimsenin çöp kovası değiliz
+
Aa
-

Mainz Bayern Münih maçında verdiği kararlarla gündeme bomba gibi düşen hakem Deniz Aytekin çok sert açıklamalarda bulundu.
Hakem Deniz Aytekin, "Mainz teknik direktörü Bo Svensson'a, 4. hakeme 'Kör müsünüz?' dediği için kırmızı kart gösterdim.
Biz oyunculara ya da teknik direktörlere kötü sözler söylemeyiz.
Aynısını onlardan da bekliyoruz.
Kimsenin çöp kovası değiliz." diyerek tepkisini dile getirdi.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
1
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿Türkiye’den vizesiz gidilen ülkelerin yeni listesi yayınlandı
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
2
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿EYT'de son gelişme. Sosyal medyada isyan ederek duyurdu
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
3
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Şubat ayında para içinde yüzecek 3 burcu açıkladılar
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
4
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Öğretmenleri ayağa kaldıran maaş. Önce yalan dedi dekontlar yağınca kabul etti
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
5
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Canlı yayında tırnak kesti. CNN Türk’te mide bulundıran anlar
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
6
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿Simge Sağın Miami'den Türkiye'ye ne getirdiğini açıkladı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
7
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿En zeki burç belli oldu. Astrologların araştırma sonuçları ortaya çıktı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Tüketici kredileri bir haftada 13 milyar 692 milyon lira arttı
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Otomobil dere yatağına uçtu: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿ Uçan otomobil 2 kişiye mezar oldu
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
﻿İHA'ların gelişiminin ardında TAİ'nin başarısı yatmakta
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.