Ünlü FIFA hakemi konuştu: Kimsenin çöp kovası değiliz

Mainz Bayern Münih maçında verdiği kararlarla gündeme bomba gibi düşen hakem Deniz Aytekin çok sert açıklamalarda bulundu.

Hakem Deniz Aytekin, "Mainz teknik direktörü Bo Svensson'a, 4. hakeme 'Kör müsünüz?' dediği için kırmızı kart gösterdim.

Biz oyunculara ya da teknik direktörlere kötü sözler söylemeyiz.

Aynısını onlardan da bekliyoruz.

Kimsenin çöp kovası değiliz." diyerek tepkisini dile getirdi.



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