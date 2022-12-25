İstanbul'da şaşkınlık yaratan anlar: Kimseye aldırmadan metroda tuvaletini yaptı

İstanbul Maltepe'deki metro istasyonu içinde yaşanan görüntüler şaşkınlık yarattı.

Kimliği belirsiz bir şahıs, herkesin içinde yere eğilerek tuvaletini yaptı.

Güvenlik kamerası ile kaydedilen görüntülerde, olay sırasında başkalarının da olduğu gözlemlenirken, şahsın kimseye aldırış etmemesi ve tuvaletini yapmaya devam etmesi dikkat çekti.