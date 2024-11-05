Kimya sektöründen ekimde 2,4 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracatı ekimde 23,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kimya sektörü ise ekimde 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan ikinci sektörü konumunu korudu. Kimya sektörünün 10 aylık ihracatı ise yüzde 2,7 artışla 26 milyar dolara yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomisine en fazla katkıyı sağlamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekimde en çok ihracat yapılan ülke Hollanda olurken, Rusya ve Irak takip ederek ilk üçte yer aldı. Ekim ayında en çok ihraç edilen ilk üç kimyevi maddeler ve mamulleri ürün grubu ise plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, anorganik kimyasallar oldu. Özellikle mineral yakıtlarda ülkemizin büyük petrokimya tesislerinden bir tanesinin 56 gün süren planlı bakım yavaşlaması dolayısıyla önemli bir gerileme oldu. Bu durum tekrar normale döndüğünde ihracat rakamlarımızın artacağına inanıyoruz. Kimya sektörümüz ekimde 2,4 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektörümüzün 10 aylık ihracatı yüzde 2,68 artışla 26 milyar dolara yaklaştı. İKMİB olarak ihracatımızın artması için sektörümüzü desteklemeye ve tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Ekim ayında en çok plastikler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi

Verilen bilgiye göre, ekimde kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 839 milyon 72 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada, 442 milyon 296 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler, üçüncü sırada, 223 milyon 362 bin dolarla anorganik kimyasallar ihracatı yer aldı.

Anorganik kimyasalları takiben ilk 10'da yer alan diğer sektörler ise "uçucu yağlar", "kozmetikler ve sabun", "kauçuk, kauçuk eşya", "boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları", "eczacılık ürünleri", "muhtelif kimyasal maddeler", "yıkama müstahzarları" ve "organik kimyasallar" oldu.

Hollanda ekimde en çok ihracat yapılan ülke oldu

Ekimde en çok ihracat yapılan ülke 172 milyon dolar ile Hollanda oldu. Yine ekimde ilk 10 ülke Hollanda'nın ardından, Rusya, Irak, Romanya, Almanya, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya ve Mısır şeklinde sıralandı. Ekim ayında ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 108,86 ile Suudi Arabistan'da yaşandı.