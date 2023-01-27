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Kimyasal işlem uygulanmış meyve sebze nasıl anlaşılır?

Sebze ve meyvelerde çürümesini ve uzun süre sağlam kalmasını sağlamak amacıyla çeşitli kimyasal maddeler kullanılır. Bu insan vücudunda tarif edilmesi mümkün olmayan hasarlara yol açar. Peki, bu ürünler nasıl anlaşılır? İşte ipuçları…

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 16:58
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Kimyasal işlem uygulanmış sebze meyve nasıl anlaşılır?

Kimyasal işlem uygulanmış meyve sebze nasıl anlaşılır?
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Aynı zamanda birçok sebze yaz ürün olmasına rağmen kışında tezgâhlar da yer alabiliyor. Buna neden olan kimyasal maddeler bazı sebzeler de çeşitli şekillerde ayırt ediliyor.

 

 


Kış mevsiminde kullanılan balkabağında, yetiştirilirken çeşitli kimyasallar kullanılabiliyor. Eğer kabağın dışı pürüzsüzse bu ilaca maruz kalmadığını gösteriyor. Ancak üstünde life benzer yamuk çizgileri ya da kara benekleri varsa bal kabağı ilaca maruz kalmış olabilir.

Patateste küçük yumruların çok fazla olması, içerisinde kararmalar meydana gelmesi çok fazla ilaca maruz kaldığını işaret ediyor olabilir. Domates yazın tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Kışın tüketilen domatesler sağlığınız açısından risk oluşturuyor olabilir.

Eğer domatesin kabuğunun çok yapay göründüğünü düşünüyor ve çıplak gözle beyaz çizgilerin farkına varabiliyorsanız, bu gıda nitrik asit içeriyordur. Salatalık da domates gibi yazın tüketilir. Mevsiminde tüketilmeyen ve içerisinde çekirdek bulunmayan yumuşak salatalar sağlık açısından risk oluşturabiliyor.

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