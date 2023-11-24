Kimyon hangi hastalığa iyi gelir

KİMYONUN YARARLARI
Kimyon mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler, birikmiş gazı söktürür. Sinirleri yatıştırır. Sinirsel baş dönmelerini keser. İdrar söktürür.
Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Star gazetesinde yer alan habere göre işte kimyonun iyi geldiği hastalıkları
ÜLSERE İYİ GELİR Mİ?
Hindistan cevizi yüksek oranda fakat kolayca sindirilebilen yağ içerir. Midedeki fazla asit problemlerinin tedavisinde etkilidir. Ayrıca hazımsızlık, kolit, mide ülseri, ishal, kusama, gaz, dizanteri rahatsızlıklarına karşı da oldukça yarar sağlar.