Kimyon hangi hastalığa iyi gelir

İşte Kimyonun en çok hangi rahatsızlığa iyi geldiğinin yanıtları…

KAYNAK: Haber Merkezi
Kimyon hangi hastalığa iyi gelir

KİMYONUN YARARLARI

Kimyon mide ve bağırsaklarda gaz birikmesini önler, birikmiş gazı söktürür. Sinirleri yatıştırır. Sinirsel baş dönmelerini keser. İdrar söktürür.

Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Star gazetesinde yer alan habere göre işte kimyonun iyi geldiği hastalıkları

ÜLSERE İYİ GELİR Mİ?

Hindistan cevizi yüksek oranda fakat kolayca sindirilebilen yağ içerir. Midedeki fazla asit problemlerinin tedavisinde etkilidir. Ayrıca hazımsızlık, kolit, mide ülseri, ishal, kusama, gaz, dizanteri rahatsızlıklarına karşı da oldukça yarar sağlar.

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