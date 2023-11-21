Kimyon sindirim sistemine nasıl iyi gelir

Kimyon bağışıklık sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlıyor. Peki, kimyon sindirimin sistemini nasıl düzenliyor ve nelere iyi geliyor? İşte ayrıntılar…

Fatma Demirkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Kimyon sindirim sistemine nasıl iyi gelir

Kimyon tohumunun sindirim sistemi için faydalı olduğu geleneksel olarak da bilinmektedir. Tohumu aynı zamanda anti kanserojen özelliklere de sahip olabilmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalara göre kimyon tohumundan mide ve karaciğer tümörlerinin gelişimini azalttığı ve buna bağlı olarak yok ettiği görülmüştür.

Kimyon içeriğinde A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B3 vitamini ve C vitaminleri de bulunmaktadır. Ayrıca kimyon tıbbi özellikleri bulunan timol açısından da oldukça zengindir ve buna bağlı olarak uçucu yağ bulundurmakta.

GAZ SANCISINA NASIL GELİR

Gaz sancısına iyi geldiği söylenen kimyonu kaynamış su ile karıştırıp içebilirsiniz. Şişkinlik ve gaz sancısına karşı önerilen kimyonu et yemeklerinde, salatalarda ve çorbalarda kullanabilirsiniz. Ancak fazla miktarda koymamaya gayret edin. Yoksa yemeğinizin tadı acı olabiliyor.

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