Kına ile elma sirkesi karışımını haftada bir kez ayağınıza sürün. Bakın ne oluyor

Ancak, elma sirkesinin asidik yapısı nedeniyle aşırı tüketimi sindirim sistemine zarar verebilir. Bu yüzden, kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak en iyisidir.
ELMA SİRKESİ VE KINA KARIŞIMININ MUCİZEVİ ETKİLERİ
Doğada bulunan ve yüzyıllardır sağlık için kullanılan besinler arasında kına ve elma sirkesi öne çıkar.
Bu iki güçlü bileşen, özellikle elma sirkesinin güçlü antibakteriyel özellikleriyle tanınır.
Kına ve elma sirkesi, cilt ve saç bakımında etkili mikrop temizleyici olarak kullanılır. Bu ikilinin birleşimi, cilt hastalıklarına karşı daha güçlü bir koruma sağlar.