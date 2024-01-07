Kına ve elma sirkesi karışımı nelere iyi geliyor

Özellikle bu karışım vücuttaki 4 bin sinir hücresinin fonksiyonel işlevselliğini artırıyor. 4 bin noktadan toksinlerin atılmasını sağlıyor. Çoğu neredeyse yüzyıllardır kullanılıyor.

KINA İLE SİRKENİN YARARLARI

Vücutta birikmiş mikropları çekerek ter gözeneklerinden atar. Bu sayede kireçlenme, ödem birikmesi olmaz. Sık sık yorgunluk ve depresyon halinde olan kişiler ise saç derisine sürdüklerinde bölgede harekete geçen sinir hücreleri sayesinde bu tarz hastalıkların riskini taşımaz.

Ayak ve tırnak mantarının oluşmasını engelliyor.

Ayak kokularını engelliyor.

Ayaklardaki ve parmak aralarındaki kaşıntıyı önlüyor.

Kına ve elma sirkesi karışımının faydaları bunlarla sınırlı değil. Bu karışım aynı zamanda saç sağlığı için de çok yararlıdır. Kına, saçları besler, güçlendirir, parlaklık verir ve kepek oluşumunu önler. Elma sirkesi ise saç derisini temizler, saçın pH dengesini korur, saç tellerini yumuşatır ve saç rengini canlandırır.

Bu karışımı saçınıza uygulamak için, bir kaseye bir miktar kına ve elma sirkesi koyun ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Saçınızı ıslatın ve karışımı saçınıza ve saç derinize iyice yedirin. Bir bone veya havlu ile saçınızı sarın ve yaklaşık bir saat bekleyin. Sonra saçınızı ılık suyla durulayın. Bu işlemi haftada bir kez yapabilirsiniz.

Bu karışım, doğal bir saç boyası olarak da kullanılabilir. Kına, saçınıza kızıl veya kahverengi bir renk verir. Elma sirkesi ise saç rengini sabitler ve daha uzun süre kalıcı olmasını sağlar. Bu karışımı saç boyası olarak kullanmak için, bir kaseye bir miktar kına, elma sirkesi ve biraz su koyun ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Saçınızı ıslatın ve karışımı saçınıza ve saç derinize iyice yedirin. Bir bone veya havlu ile saçınızı sarın ve yaklaşık iki saat bekleyin. Sonra saçınızı ılık suyla durulayın. Bu işlemi ayda bir kez yapabilirsiniz.