Kınalı kekliğe şefkat eli uzandı

Kaynak: İHA
Kınalı kekliğe şefkat eli uzandı

Erzurum Oltu'da yırtıcılardan kaçan kınalı keklik Oltutaşı Tesbihçiler Çarşısı'na sığındı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yırtıcılardan kaçan kınalı keklik Oltutaşı Tesbihçiler Çarşısı'na sığındı.

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Oltu Belediyesi Zabıta Müdürü Bahadır Cengiz, sabah saatlerinde Oltutaşı Tesbihçiler Çarşısı'nda kınalı kekliği fark etti. Kekliğin görünürde herhangi bir yarasının olmaması ilk olarak yırtıcılardan kaçtığı şüphesini akıllara getirdi.

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Müdür Cengiz, önce durumu Milli Parklar görevlilerine haber verirken kekliği de zarar görmemesi için yakaladı. Yakalanan kınalı keklik, zabıta müdürlüğüne götürülerek kafese konuldu. Zabıta ekipleri kekliğe yem vererek Milli Parklar görevlilerinin gelmesini beklemeye başladı. Zabıta Müdürü Bahadır Cengiz olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Geldiğimizde Oltutaşı Çarşısı'nda bir keklik olduğunu gördük. Muhtemelen atmaca saldırısından kaçmış. Yaralı olmaması bizi çok sevindirdi. Milli Parklar görevlilerini aradık, kınalı kekliğimizi alarak doğal ortamına salacaklar" dedi.

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