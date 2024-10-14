'Kira fiyatları 150 bin TL’yi bulacak'. Gayrimenkul uzmanı açıkladı

Büyükşehirlerde kira fiyatları cep yakıyor. Yaşanan bu durum vatandaşların yüksek kira bedelleri ile veya yüksek banka faizleri ile uğraşmasına sebep oluyor.

Haber Global‘de yer alan bir habere göre, Son enflasyon verilerine göre yüksek kira artışlarının yaşanması bekleniyor.

"KİRA FİYATLARI 150 BİN TL'Yİ BULABİLİR"

Gayrimenkul uzmanı Rıdvan Akgün, Türkiye'nin son enflasyon verilerine göre yüksek kira artışlarının kapıda olduğunu vurguladı.

Akgün, Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin merkezi semtlerinde yükseliş hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Fiyatlarda şimdiden 100 bin liraya kadar çıkışlar görüyoruz. 2025 yılında enflasyonda artış hız kesmezse bu rakamların çok daha yukarılara çıktığını göreceğiz. Enflasyon yüzde 50 artarsa 100 bin olan dairelerin fiyatlarının 150 bin olacağını göreceğiz." İfadelerini kullandı.