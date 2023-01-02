Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucukluk yolu gözüktü

Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor.

Komisyon ve genel kurul aşamalarının ardından yasalaşması öngörülen pakette yer alan düzenlemelere göre konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenlenecek.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.