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Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucukluk yolu gözüktü

Adalet Bakanlığı'nın tamamladığı 7.Yargı Paketi ile icra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:13
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Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucukluk yolu gözüktü

Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabulucukluk yolu gözüktü
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Adalet Bakanlığı, 7.Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın kabine toplantısında sunum yapmasının ardından paketin TBMM’ye gönderilmesi bekleniyor. 

Komisyon ve genel kurul aşamalarının ardından yasalaşması öngörülen pakette yer alan düzenlemelere göre konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” yerine getirilebilecek.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenlenecek.

Uyuşmazlığın asıl tarafının arabuluculuk süreci ile arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında bilgilendirilmesi konusunda arabulucuya yükümlülük getirilecek.

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