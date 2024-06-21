Kira yılda 2 kere zamlanacak. Kiracılar şimdi yandı

"Evin var mı derdin var" lafı mazide kaldı. Bu artık "Evin yok mu derdin var" şeklinde uyarlandı. Özellikle emekli ve asgari ücretle çalışanların oturdukları eve yılda 2 kere zam yapacak olması "Artık kira parasına çalışacağız. Ya da baraka veya çadırlarda yaşayacağız" demelerine neden oluyor.

Kiracılar 2 yıldır kiralarına yüzde 25 zam yapıyordu. Ancak bazı ev sahipleri ise yüzde 100 zam isteyince ev sahipleri ile kiracılar mahkemelik oluyordu. Bu durum bu aydan sonra daha da çıkmaza gireceğe benziyor.

Çünkü kirada zam sınırı Temmuz ayından sonra enflasyona göre belirlenecek. Toplam artış yıllık enflasyon oranına göre yapılacak. Yani 20 bin TL'lik bir evde oturan kiracı yıllık enflasyonun yüzde 60 çıkması durumunda yılda 12 bin TL zam yapacak. Böylece 20 bin TL kira ödeyenlerin cebinden sene sonunda oturmaya devam etmesi durumunda çıkacak para 32 bin TL'ye yükselecek.

"KİRACI DAVA AÇABİLİR"

Ev sahiplerinin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı yüzde 60’ları az bulduğunu söyleyen emlakçı Ersin Çetin “Temmuz sonrası ev sahipleri, sanki serbest piyasaya geçilecekmiş gibi davranıyorlar. Ancak sınır kalksa bile yapılan zam, yıllık enflasyon oranını geçemeyecek. Bu da ortalama yüzde 60’a tekabül edecek. Bunun üstündeki zam yasal değil. Kiracı ev sahibini istediği an dava edebilir. Bu onun en yasal hakkı” diye konuştu.

YILDA ÇİFT ZAM ŞOKU

Bazı ev sahiplerinin yüzde 60’a takılmamak için 6 aylık kısa dönem kontrat imzalatmak istediğini belirten Çetin “Bu da yılda çift zam demek. Temmuzda girdiniz, ocak ayına kadar ödediniz. Ocakta yeni fiyattan temmuza kadar bir sözleşme daha yapılıyor. Bu yasal değil ama bu şekilde evini kiralayanlar var. Ev sahipleri sanki 2 yılın acısını çıkartmak istercesine tavır sergiliyor” dedi.