Kira zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber, ağustos ayı kira artış oranı da netlik kazandı. TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak belirlendi.

Kiralarda yüzde 25 sınırı Temmuz ayı itibariyle kaldırıldı. Temmuz ayı itibariyle enflasyon rakamları baz alınarak kira oranları belirlenecek.

Enflasyon rakamlarına göre belirlenen bu kira artışları yine vatandaşın cebine yansıtılacak. Vatandaş, enflasyon karşında eriyen maaşlarını, nereye nasıl yetiştireceğini kara kara düşünmeye başladı. Bir emekli bir asgari ücretli aldığı maaş ile temel gıda ve barınma giderlerini karşılamakta her gün daha da zorluk çekiyor.

Kiralardaki yüzde 25 zam oranının kalkmasıyla beraber durum iyice zorlaştı.

KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ

Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyon değerine göre hesaplanıyor. Temmuz ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,23 olarak açıklandı.

Enflasyon verileri sonucu kira artış oranı ise yüzde 65,93 olarak belirlendi.

KİRACILAR İÇİN ZOR DÖNEM

Hesaplanan bu oran, kontrat süresi bu ay dolan ev ve iş yeri sahipleri için uygulanacak. Kiralar yüzde 65,93 oranında artırılma oranına sahip.

Ev ve iş yeri sahipleri, TÜİK tarafından belirlenen bu oran üzerinden yapabilecek. Kiracılar ise yeniden önemli bir maliyet artışıyla karşı karşıya kalacak.