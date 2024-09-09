Kıraç, kendi konserine giderken kayboldu

Edirne'ye kendi aracıyla gelen Kıraç, konser alanını bulamayınca yolu ilçedeki vatandaşlara sormaya başladı. Sevilen şarkıcı Kıraç, sosyal medya hesabından konser yerini ararken kaybolduğu görüntüleri paylaştı.

"ABİ BURDA KIRAÇ'IN KONSERİ VERMİŞ NE TARAFTA?"

Kıraç, Havsa'da konser alanını bulamayınca bir vatandaştan, “Selamünaleyküm, abi Kıraç konseri varmış ne tarafta?” diyerek yardım istedi. Kendisine konser yeri sorulan vatandaş ise ünlü şarkıcıya, “Aşağıda merkez var, terminalin hemen orası” şeklinde yanıt verdi. Vatandaşın Kıraç'ın konser yerini bilmesi ancak kendisini tanımaması ise gülümsemeler neden oldu.

Ünlü şarkıcının vatandaş ile diyalogu ise sosyal medyada viral oldu.