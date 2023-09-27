Kiracı-mülk sahibi tartışmasında yeni perde: Bir kamyon kum döktü

Düzce'de bir iş yeri sahibi, kiracısını çıkartmak için pastanenin önüne kum döktü. Olaya müdahale eden zabıta ekipleri, iş yeri sahibine 30 bin lira para cezası kesti.

KAYNAK: AA
Kiracı-mülk sahibi tartışmasında yeni perde: Bir kamyon kum döktü

Düzce’de kiracısını çıkartmak için pastanenin önüne kum döken iş yeri sahibine, “toplumsal hayatın sağlıklı işleyişini engellediği” gerekçesiyle 30 bin lira para cezası kesildi.

Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “153 Beyaz Masa” üzerinden gelen ihbar üzerine Konuralp bölgesine giden zabıta ekiplerinin, E.Ö’nün işlettiği pastanenin önüne yığın halinde kum döküldüğünü tespit ettiği belirtildi.

pastanekum.jpegİŞ YERİ SAHİBİNE 30 BİN LİRA CEZA

Mülk sahibi R.S’nin, kiracısını çıkartmak için böyle bir yol izlediği iddiasıyla ikili arasındaki anlaşmazlığın mahkemeye taşındığı bilgisini edinen ekiplerin, R.S’ye “Kabahatler Kanunu” kapsamında 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

pastanekum2.jpgEkiplerin, kumu kaldırması için R.S’ye iki gün süre tanıdığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Kirada oturanlar dikkat! Bunu yaparsanız ev sahibi sizi evden çıkaramaz
Diyanet kira sorununa el attı: Merhametli ev sahibi, insaflı kiracı...
Kira sözleşmesini yenilemeyen hapı yuttu! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor
Kaan Urgancıoğlu ev sahibiyle mahkemelik oldu
Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Son Haberler
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı Güncel
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Yıldırım düşen ev alev alev yandı Güncel
Yıldırım düşen ev alev alev yandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü