Kiracı ve ev sahibi kavgalarına yeni çözüm. 1 Eylül'den itibaren başlayacak

Son yıllarda artan kira anlaşmazlıkları, mahkemelerin iş yükünü artırdı. Bu sorunu çözmek ve iş yükünü hafifletmek amacıyla, arabuluculuk yöntemi kullanılarak anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden çözülmesi planlanıyor.

1 Eylül'de başlayacak olan zorunlu uygulama ile kira anlaşmazlıklarının daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesi amaçlanıyor. Özellikle enflasyon ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle ev ve iş yeri kiraları son iki yılda büyük bir artış gösterdi. Bu duruma ek olarak yüzde 25'lik kira artış sınırlamasının eklenmesi, kiracı ve ev sahipleri arasında anlaşmazlıkları rekor seviyelere taşıdı.

SORUN ÜCRETSİZ ÇÖZÜLECEK

Yeni uygulamaya göre, kiracı ve ev sahipleri arabuluculuk bürolarına başvurarak sorunlarını ücretsiz olarak çözebilecekler. Başvuruların ardından herhangi bir harç veya ödeme talep edilmeyecek. Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak şekilde planlanmış olup, gerekirse bir hafta daha uzatılabilecek. Taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa dava açma hakkı korunacak. Ancak taraflar arasında anlaşma sağlandığında, belirlenen oranda bir ücret arabulucuya ödenecek. Bu uygulama ile kira anlaşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözülmesi ve daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması hedefleniyor.