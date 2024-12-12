Kiracı ve ev sahipleri dikkat! Kira sözleşmesi içinde hizmet bedeli alınacak

Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin yeni bir uygulama ile birlikte kira sözleşmelerinden hizmet bedeli de alınmaya başlanacak.

Şu anki uygulamada ev sahibi e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlıyor ve sözleşmeyi kiracıya sunuyor. Kiracının onaylaması ile birlikte kontrat aktif oluyor. Bu işlem için bir ücret de ödenmiyor. Ancak bu işlemi kendisi yapmak istemeyenler için bir bölüm bulunmuyor.

Kiracı ve ev sahibi arasındaki sürtüşmeleri azaltmak ve kirasını düşük göstererek vergi kaybına yol açanları engellemek üzere Kasım ayında e-Devlet üzerinden kira kontratı yapılması uygulaması devreye alınmıştı. Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı ilgilendiren yeni düzenlemede bu işlem için hizmet bedeli alınmaya başlanacak.

EMLAK DANIŞMANLARINA SÖZLEŞME YETKİSİ GELİYOR

Kira sözleşmelerinde ikinci aşamada emlak danışmanları için kontrat hizmet bedeli gündeme geldi.

2025 yılında devreye alınması beklenen uygulamada emlak danışmanları, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi hazırlayarak tarafların onayına sunabilecek ve bu hizmetleri için ücret talep edecek.

Şu anki kira sözleşmelerinde sadece kiracı, ev sahibi ve kefil bölümleri bulunuyor. Emlak danışmanları için ise bir bölüm yer almıyor. Ancak birçok vatandaşın kira sözleşmelerin kendileri yapmayarak bir emlak danışmanı tarafından hizmet almak isteyebilmesine de imkan sağlanması öngörülüyor.