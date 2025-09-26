Kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Yargıtay'dan tüm kiracılar ve ev sahipleri için bir emsal karar daha imza attı.

Ekol TV'nin haberine göre, bir fabrikayı makineleriyle birlikte kiralayan kiracı, sözleşmenin sona ermesiyle fabrikayı boşalttı. Ancak fabrika sahibi (mülk) sahibi, binada ve makinelerde zarar oluştuğunu iddia ederek dava açtı.

KİRACI TAZMİNAT ÖDEYECEK

Yerel mahkemenin davayı reddetmesiyle dava Yargıtay’lık oldu. Yargıtay, emsal bir karar imza atarak kiracının tazminat ödemesine hükmetti.

Avukat Büşra Karaboğa, hor kullanma tazminatının yalnızca evler için değil işyerleri için de geçerli olduğunu ifade ederek, kiracıların, kiraladığı yeri aldığı şekilde teslim etmek zorunda olduğunun altını çizdi.

'EVLERDE İSE...'

Karaboğa, demirbaş makinelerin zarar görmesi durumunda, kasıtlı veya kasıtsız fark etmeksizin, tazminat talep edilebileğini vurguladı. Evlerde ise cam, dolap, fayans gibi unsurların zarar görmesi bu kapsama giriyor.

Karaboğa, tazminat hesaplamasına ilişkin "Kiralama tarihi ile tahliye tarihi arasındaki rayiç bedel farkı dikkate alınıyor. Örneğin, bir cam kırıldığında, kırık ve sağlam halinin değer farkı hesaplatılıyor. Böylece kiracının neden olduğu zarar net şekilde ortaya konuyor." bilgisini paylaştı.

"HOR KULLANMA TAZMİNATININ TALEP EDİLEBİLMESİ İÇİN..."

Avukat Karaboğa, ev sahiplerinin "hor kullanma tazminatı" talep edebilmeleri için kiralananın tahliye edilmiş olması gerektiğini hatırlatarak Yargıtay'ın yeni kararının emsal olduğunu hatırlattı.

Yargıtay 18 Eylül'de de kira sözleşmesini süresi dolmadan haklı bir gerekçe göstermeden fesheden kiracıların, ev sahibine kira ve aidat ödemek zorunda olduğuna hükmetmişti.