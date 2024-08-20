Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kiracılar ev sahiplerinden tazminat alabilecekler

Kiracılar ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Kiracılar belirlenen şartlar dahilinde ev sahiplerinden tazminat alabilecekler.

Kiracıların haklarını koruyacak yeni gelişmeler, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların sıkça gündeme geldiği bu dönemde dikkat çekiyor. Özellikle 81 ildeki kiracıların tazminat talep edebileceği durumlar, kiracılar için önemli bir avantaj sağlıyor.

Temmuz ayında kira zam oranlarındaki sınırlamanın kaldırılmasıyla birlikte, birçok ilde ev sahipleri yüksek oranlarda zam yapmaya başladı. Bu durum, bazı kiracıları evlerinden çıkmaya zorladı ve birçok kiracı, ev sahiplerine karşı hukuki yollara başvurarak dava açmak zorunda kaldı.

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KİRACILAR NE ZAMAN TAZMİNAT ALABİLİR?

Kiracıların tazminat talep edebilmesi, yaşadıkları mağduriyetlere bağlı olarak mümkün olabiliyor. Eğer bir ev sahibi, kiracıyı haksız bir gerekçeyle tahliye etmeye çalışırsa ve bu durum mahkeme tarafından tespit edilirse, kiracı tazminat talep edebilir. Burada kilit nokta, kiracının haksız yere tahliye edilmesi ve bu durumu ispat edebilmesidir.

Kiracı, eğer evden çıkmamışsa ve hala sözleşme şartlarına uygun olarak ikamet ediyorsa, tazminat hakkı doğmaz. Tazminat, yalnızca haksız yere tahliye durumlarında ve mahkeme kararına dayanarak talep edilebilir.

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EV SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE TAZMİNAT ŞARTLARI

Ev sahipleri, kiracılara yaşanabilir ve kullanıma uygun bir konut sunmakla yükümlüdür. Kira sözleşmesi bu yükümlülük doğrultusunda yapılır ve kiracının kira ödeme zorunluluğu da bu yükümlülükle paraleldir. Ancak, ev sahibi kiracıya kullanılamayacak durumda bir konut sunarsa veya konut, kiracının kusuru olmaksızın elverişsiz hale gelirse, kiracı tazminat talebinde bulunabilir.

Mahkemeler, kiracının uğradığı zararı dikkate alarak tazminat miktarını belirler. Bu miktar, kiracının zararını karşılayacak, ancak onu zenginleştirmeyecek şekilde ayarlanır. Ev sahibinin de bu süreçte mağdur edilmemesi esastır.

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KONUT PİYASASINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Son dönemde konut piyasasında yatırımcıların artan ilgisi dikkat çekiyor. Temmuz ayında konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 oranında artış gösterdi. Bu artış, konut piyasasındaki hareketliliğin belirgin şekilde arttığını ortaya koyuyor. Ancak, yüksek konut kredisi faiz oranları, alımları zorlaştıran bir etken olmaya devam ediyor.

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