Kiracılara yeni zulüm. Zorunlu tutuluyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, "Mülk sahipleri tahliye taahhüdü olmadan kiraya vermiyor. Kiracılar mecburen imzalıyor" dedi.

Kentteki konut arzı ilgiyi karşılayamayınca mülk sahipleri yüksek kira bedellerini karşılayabilecek ekonomik güce sahip yabancı kiracıları ve satın almak isteyenleri tercih etti. Yıllık anlaşılan kiralama bedellerini tahsil eden mülk sahipleri, yerli kiracılardan da yüksek bedeller talep etti.

Yüksek enflasyonla birlikte emlak sektöründe artan fiyatlara karşılık mülk sahibiyle anlaşmaya varan kiracılar, yüzde 25'lik artış sınırı nedeniyle 1 yıl sonra mülk sahipleriyle artış oranı nedeniyle tartışmalar yaşamaya başladı. Mülk sahibi yüzde 25'i kabul etmedi. Kiracılar ise kanuni düzenlemeyi gerekçe gösterip en fazla yüzde 25 oranında artış yaptı.

Kiracıyı taşınmazdan tahliye yoluna giden mülk sahipleri ise bu durumda ödemelerini düzenli yapan kiracıyı tahliye edemedi. Benzer durumu yaşamak istemeyen mülk sahipleri, çözümü tahliye taahhüdünde buldu.

Taşınmaz kiraya verilirken sözleşme sırasında kiracılara açık tarihli tahliye taahhüdü imzalattırılıyor. Taahhüdü imzalayan kiracı, mülk sahibiyle uyuşmazlığa düşünce, taahhüdün işleme alınmasının ardından mahkeme kararıyla tahliye ediliyor. Bu durumu bilen bazı kiracılar, tahliye taahhüdünü imzalamak istemezken, bazıları ise mecbur kalıyor

"KENDİNİ GARANTİYE ALMAK İSTİYOR"

Antalya'da emlak sektöründe hizmet veren Halit Mert, tahliye taahhüdünün özellikle kentte ön şart haline geldiğini söyleyerek, “Mülk sahipleri, kiracıyla yaşayacakları bir sorunda kendilerini güvenceye almak için tahliye taahhüdü istiyor.

Mağdur olacaklarını düşünüyor ve kendilerini garantiye almak istiyorlar. Kiracılar da tahliye taahhüdünden kaynaklı mağduriyetler nedeniyle imzalamak istemiyor. İşin sonunda mecbur kalıyorlar. Özellikle Antalya'da mülk sahipleri tahliye taahhüdü almadan kiraya mülkünü vermiyor" dedi.

"AVUKAT KİRACI TAHLİYE TAAHHÜDÜ İMZALADI"

Mert, iki ilginç örneği kısa süre önce yaşadığını belirterek, “Bir öğretmen çift geldi, her şeyde anlaşıldı. Tahliye taahhüdü vermek istemedi ve işlemlerin tamamı iptal edildi.

Kiracı ev sahibinin isteğine göre kirayı artırıp ya da kendisini istediği zaman çıkarabileceği düşüncesinde.

Mülk sahibi ise 'Kiracıyla sorun yaşarsam çıkaramam' diye düşünüyor. Avukat kiracımız da var, tahliye taahhüdü imzaladı" ifadelerini kullandı.

"KİRACILAR MECBUREN İMZALIYOR"

ATSO 41’inci Gayrimenkul Faaliyetleri Komite Başkanı Hülya Tükenmez, Antalya'da en düşük kiranın 10 bin liradan başladığını söyledi. Özellikle öğrencilerin kente gelişiyle kira sorununun içinden çıkılmaz hale geldiğini belirten Tükenmez, hazine arazilerinin toplu konutlara açılmasıyla yapı arzı sorununun çözülebileceğini söyledi.

Tahliye taahhütnamesiyle ilgili bir mecburiyetin olduğunu belirten Tükenmez, “Kiracılar mecburen imzalıyor. Orada bir sıkıntı var elbette. En düşük kira 10 bin lirayken 1500 liraya oturan kiracılar var. Mülk sahipleri de hukuki yollara gidiyor. Mülk sahipleri tahliye taahhüdü olmadan kiraya vermiyor" diye konuştu.

Mülk sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıklarda tahliye taahhüdünün işleme alınması için mahkemeye başvuruluyor. Kiracı-mülk sahibi anlaşmazlıklarında dosya yoğunluğu nedeniyle yapılan başvurulara mahkeme için verilen gün süresi 1-2 yıla kadar uzadı.