Kiracıları sevindirecek haber

Kiracılarından daha yüksek kira almak isteyen ev sahipleri, mülklerini akrabalarına ya da üçüncü şahıslara devredip kontrat yenilemeye çalışıyor. Fakat uzmanlara göre evin bir başkasına devredilmesi tahliye sebebi değil.

Kiracıları sevindirecek haber

Konut piyasasında fahiş fiyatları önlemek için pek çok adım hayata geçirildi. Kiracıları koruma adına resmi artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Ancak istedikleri zammı yapamayan bazı ev sahipleri, kiracıları tahliye etmek için her türlü yöntemi deniyor.

Bazı ev sahipleri evlerini birinci derece akrabalarına devrediyor. Böylece kontrat yenileme yöntemine gidiliyor. Ancak uzmanlara göre bu bir tahliye sebebi değil.

TRTHaber’e konuşan Doç. Dr. Yıldırım Keser, “Maliklerin kiraya veren olarak bir başkasına mülklerini satmaları mevcut kira sözleşmesini ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Hatta ve hatta malikin ölmesi durumunda mirasçıları kanun gereği sözleşmenin tarafı haline gelirler” açıklamasında bulundu.

Keser, yeni malikin de eski malikin de ancak kanında sayılan sınırlı sebeplerden birine dayanarak tahliye talebinde bulunabileceğini söyledi.

"YENİ MALİK KİRA SÖZLEŞMESİ İLE BAĞLIDIR"

Peki böyle bir durumla karşılaşan kiracılar ne yapmalı?

Konuyla ilgili bilgi veren Keser, "Dikkat edecekleri husus yeni malikin sözleşmenin devamı için rıza göstermesi aranmaz. Bu nedenden dolayı 'yeni malikle anlaşamıyoruz tahliye etmeliyiz' düşüncesine kapılmamaları gerekir. Yeni malik kira sözleşmesi ile bağlıdır" dedi.

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