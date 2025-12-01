Uşak'ta ünlü şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini taşıyan otobüse arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Gazi Bulvarında ilerleyen M.A. (36) yönetimindeki 34 CVG 008 plakalı otomobil, aynı bulvardan Günsazak Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen A.Ç. (27) kontrolündeki 34 VTT 39 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobildeki S.T. (26) ve Y.O. (28) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Y.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Otobüsün şarkıcı Kıraç'ın orkestra ekibini konaklayacakları otele götürdüğü öğrenildi.