Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kiracısının yaşadığı dairenin kapsısına Annesi ile birlikte gelen Abdülhamit B. dairenin kapısını yumruklayarak kapının önünde bulunan demir ayakkabılığı kırdı. Kiracısından 3 gün içinde evi boşaltmasını isteyen ev sahibi tehditler savurdu. Kendisini eve kilitleyen kiracı ise çaresizce ev sahibinin gitmesini bekledi.

Dehşeti yaşayan kiracı olay sonrası polise giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olay sonrası kayıplara karışan ev sahibi Abdülhamit B. ve annesini yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan ikili, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Oğul Abdülhamit B. ve annesinin karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi.