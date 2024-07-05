Kiralık ev ilanında öğrencilere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi şartı

Yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle ev fiyatları ve kiralık evlerin fiyatları uçtu. Asgari ücretli ay sonunu getiremez oldu. Sadece kiralık evler değil öğrenci yurtlarının fiyatları da yükseldi.

Öğrenciler ya kiralık ev bulamaz oldu ya da fiyatından dolayı tutamaz oldu.

Bir ilan sitesinde öğrenciler için koyulan kiralık ev ilanı viral oldu. Görenler şaşıp kaldı.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ DERSİ ŞARTI

Evi tutmak isteyen öğrencilerden bazı özel şartların istenildiği görüldü. İlanda öğrencinin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinden BB ve üzeri not alması şartı yer alıyor.

“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde BB ve üzeri not şartı aranacaktır." notu da dikkat çekti.

Ayrıca evi tutacak öğrencilerin genel not ortalamasının 2,50 ve üzeri olması şartı da koyuldu.

İLANDAKİ BİLGİLER ŞÖYLE:

Eşyalı olarak kiraya verilcektir.

Kiralama sırasında bir kira bedeli depozito istecenek, bir kira bedeli de senet yapılacaktır. Ayrıca tahliye taahhütnamesi doldurulması talep edilcektir.

Pazarlık yapılmayacaktır.

Öğrenciler için özel şartlar aranacaktır;

Kefil istenecek, ebeveyn bilgisi ve onayı sorulacak teyid edilecektir.

Açıköğretim öğrencileri kabul edilmeyecek. Genel not ortalaması 2,50 ve üzeri şartı aracanaktır.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde BB ve üzeri not şartı aranacaktır.

İlanda evin eşyalı olduğu ve tahliye taahhütnamesi doldurulmasının da tutulduğu görüldü. Açıköğretim öğrencilerinin kabul edilmeyeceği de ilanda belirtildi.

İlan sosyal medyada gündem olurken yorumlar da art arda geldi.