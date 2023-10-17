Kiralık konutta uzun süre sonra bir ilk. Ev sahipleri fiyat politikasını değiştirdi

Satılık ve kiralık konut fiyatındaki artış alınan önlemlerin ardından durdu. Bazı satılık konutlarda indirim yapılırken kiralık konutlarda da fiyat artışları durdu.

Kiralık konutta uzun süre sonra bir ilk. Ev sahipleri fiyat politikasını değiştirdi

Milliyet’in haberine göre, gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, önümüzdeki 6 aylık dönemde kira fiyatlarının artmayacağını söylüyor. Özelmacıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Kira fiyatlarında son dönemde bir durağanlık var diyebiliriz. Geçmiş yıllara göre kıyasladığımızda kiralarda yüzde 100’e yakın birçok ilde fiyatlar artmıştı. Ağustos ve eylül aylarında kira fiyatları yatay bir seyre dönüştü diyebiliyoruz.

Önümüzdeki altı aylık tahminlerde de geçmişteki yükselişler kadar bir yükseliş beklenmiyor. Bunun en önemli nedeni kira fiyatlarının metrekaresinin çok yüksek değerlere ulaşmasıdır. İstanbul’da şu anda bir metrekare kiralık konutta ortalama fiyatın 150 TL’leri geçtiğini söyleyebiliriz. Yani 100 metrekare bir dairenin 15 bin TL kira fiyatı var. Eğer daire sıfır statüsündeyse metrekarede kira fiyatı 200 TL seviyesine kadar çıkıyor.

Mal sahipleri açısından ‘nasıl olsa biraz daha öğrenciler gelir, memurlar da atanır’ gibi beklemeler de vardı. Bu nedenle mal sahipleri kira fiyatlarında çok esneklik yapmıyordu. Bu sene İstanbul’da diğer illerden farklı olarak öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını konut dışı yurt, özel yurt gibi yerlerde veya beraber ortak kiraladıkları yerde çözdüğünü gördük. Bu noktada kira talebi kısmen devam ediyor. Kentsel dönüşüm vb. ihtiyaçlar nedeniyle yıkımlar devam ettiği için. Fiyatlar yatay seyre döndü, ancak ciddi düşüş görmüyoruz.

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