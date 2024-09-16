Kirasını ödeyemeyen kadın isyan etti: Mülteciler gönderilirse kiralar düşer

Bozulan ekonomi nedeni ile vatandaşların kiralarını ödeyemez hale gelmesi nedeni ile iki yıl üst üste ev kiralarına yüzde 25 zam sınırı getirilmişti. Ancak ev kiralarının yeniden yıllık enflasyona göre hesaplanması ile birlikte vatandaşlar yeniden kiralarını ödeyemez hale geldi. Eylül ayı konut kirası zam oranının ise yüzde 64.91 olarak hesaplanması vatandaşları çileden çıkardı.

Ev kirası kabusu sokak röportajlarına da yansıdı. 20 bin lira aylıkla çalıştığını söyleyen bir kadın 15 bin lira kira ödediğini söyleyerek isyan etti. 4 çocuğunu besleyebilmek için gerekli gıdayı bile alamadığını anlatan kadın, "Mülteciler gitsin, mülteciler gönderilirse kiralar düşer" dedi. Tek maaşla geçindiklerini belirten vatandaş Türkiye'de kiraların düşmesi için, enflasyonun da düşmesi için mültecilerin gönderilmesi gerektiğini savundu.

Evine et alamadığını, balık alamadığını anlatan başka bir kadın ise ekmek bulgur makara yemekten bıktıklarını söyleyerek, mültecilerin gönderilmesi konusunda arkadaşına destek verdi.