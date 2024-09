Kirayı elden ödeyene ceza kesilecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni hazırladığı tebliğ taslağı ile kiraların elden ödenmesinin önüne geçmeyi planlıyor. Taslağa göre elden ödendiği tespit edilen kiranın aylık tutarının yüzde 10’u baz alınarak ceza tutarı belirleyecek. Eğer tutar 5 bin TL’nin altında olursa ‘özel usulsüzlük cezası’ adıyla hem ev sahibi hem de kiracıya 5’er bin TL’lik ödeme cezası gelecek.

TEBLİG TASLAĞI SUNULDU

Gelir İdaresi Başkanlığı 2 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7524 sayılı yasa ile getirilen banka üzerinden ödeme zorunluluğuna ilişkin uygulamaya açıklık getirmek üzere bir tebliğ taslağı sundu. ‘Kira Ödemelerinde Tevsik Yükümlülüğüne İlişkin Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı’nda konutu ve işyerini kiraya veren ve kiralayanların, kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerini bankalar veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle ‘tevsik etmeleri’ (belgelendirmeleri) tabii olacak. Haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarına ilişkin yapılan tahsilat ve ödemeler de tevsik kapsamında tutulurken, Hisseli gayrimenkullerin kiralanmasında, kira bedelinin tamamının kiraya verenlerden birine bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi durumunda, tevsik zorunluluğunun yerine getirilmiş olarak kabul edileceği belirtildi.

YÜZDE 10 USULSÜZLÜK CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Tebliğ taslağına göre getirilen zorunluluğa uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ceza, zorunluluğa uymayanların her birine ve her bir işlem için uygulanacağı vurgulandı. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin lira, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10’u tutarında özel usulsüzlük cezasına çarptırılacak. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında yükseltilecek Bir takvim yılı içinde kesilecek ceza 20 milyon lirayı üzerini aşmayacak. Elden ödeme yapanlar eğer durumu takip eden 5 işgünü içinde kendiliğinden idareye bildirirse özel usulsüzlük cezası ödemeyecek.

HEM KİRACIYA HEM DE EV SAHİBİNE 15 BİNER CEZA ÖDEMESİ KESİLECEK

Taslakta verilen örneğe göre; 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren ev sahibi Ayşe Hanım Ahmet Bey’e evini 25 bin liraya kiraya verdi. Kiranın 10 bin lirası bankadan, kalan 15 bin lirası elden ödenirse elden ödenen miktarın yüzde 10’u 5 bin liranın altında kaldığı için ekim, kasım ve aralık ayları itibarıyla hem Ayşe Hanım hem Ahmet Bey’e ayrı ayrı 15 biner liralık ceza ödemesi kesilecek.