Kiraz bu sene dalda kaldı. Bölgesel tarım raporu yayınlandı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, çiftçileri ziyaret ederek, tarımsal üretim alanlarında yaşanan sorunları gözlemledi.

Gürer sorunları rapora dönüştürdü. Gürer AKP iktidarları döneminde Çiftçiye gereken desteğin verilmediğini söyledi. Gürer, Raporunda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ve dünyada yaşanan kuraklığın bölgesel etkisine dikkat çekti. CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer artış eğilimde olan başta gübre ve akaryakıt olmak üzere girdi maliyetleri artışın üretim maliyetinden rafta ürüne kadar yansıması olacağını vurguladı. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan tahıl koridoru krizi ile uluslararası piyasada fiyatlar artışlarının olmasının ülkemize de yansıması olacağına değindi.

Gürer, Hasat başlayan bölgelerde Ayçiçek fiyatının çiftçiyi mutlu etmediğini de ifade etti. Yurt dışı gelişmelerin Ayçiçek başta birden çok ürün fiyatına etkisi beklenebileceğine değinen Ömer Fethi Gürer kırmızı mercimek, Ayçiçeği, nohut, pirinç, fındık gibi farklı evrelerde TMO fiyat belirlediği ürünlerde girdi maliyeti + Enflasyon +Makul kar beklentisi de devam ediyor, Cumhurbaşkanlığı 2023 bütçesinde Çiftçiye 54 milyar ayrıldığını oysa tarım kanunu 21.Maddeye göre verilmesi gereken desteğin 186 milyar olması gerektiğini belirttiklerini ifade edip çiftçi bankalara kredi borcu 455 milyara dayandığına dikkat çekti.

BAHÇE ÜRÜNLERİNDE DE SORUN

Bitkisel üretimde tarla ürünleri gibi bahçe ürünlerinde de sorun olduğuna dikkat çeken CHP’li vekil Ömer Fethi Gürer "Ürün bol olduğunda tüccar üreticiyi boğuyor. Yeterince soğuk hava deposu, paketleme ve işleme tesisi olmaması hasat sonrası ürünün hemen satışını zorunlu kılıyor. Katma değerli ürüne dönüştürecek yeterli tesis yok. Her yıl farklı ürün üreticiyi zarar ettiriyor. Bu yılda kiraz üreticisi kan ağlıyor” diye konuştu. Gürer, "Niğde kiraz üreticisinin sorunlarına çözüm bulunamaması üzerine bölgede gerilim tırmandığını ve karayolunun bölge halkı tarafından trafiğe kapatıldığına işaret ederek üretici çok mağdur" dedi.

Buğday üreticisinin TMO'dan randevu alamamasının ise üreticileri zora soktuğunu ve , bu sorunun çözüme kavuşturulmaması üreticilerin hasat ettikleri buğdayı sokak ortasında TMO randevu verinceye kadar stoklamaya neden olduğuna vurgu yaptı.

GEÇEN YIL 70 TL'YDİ, BU YIL 10 TL KADAR DÜŞTÜ

Çamardı ve Ulukışla ilçelerinde yetiştirilen Napolyon kirazların geçen yıl 70 TL'ye kadar tüccar alırken bu yıl maliyetinin altında 10 TL'ye kadar tüccar aldığını belirten Gürer, “Bölgede üretilen kiraz tüccar gelmemesi nedeniyle 10 TL'ye alıcı buluyor. Bu fiyat işçi toplama masrafını karşılamadığı için üreticiler ağaçlarını üstünde meyveleri varken kiraz ağaçlarını kesmeye başladıklarını anlattılar. Kiraz üreticileri bölgeye tüccarın gelmemesi ve kiraza kısa sürede alıcı bulunamaması durumunda da ürün çürüyecek. Bu konuda Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla bu ürünler alınıp Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde satımı gerçekleştirilmelidir.” dedi.

Çamardı ilçesinde kiraz üreten Hasan Şafak, “Vekilim bütün kirazlar ağacın dalında kaldı. Toplasak bile işçiyi kurtarmıyor. Hadi biz masrafından vazgeçtik, işçi vereceğimiz ücreti dahi kurtarmıyor” dedi. Bunun üzerine üreticinin ne yapmayı planladığını soran Gürer’e üretici Şafak, “Keseceğiz. Kesenler var. Toplamadan kesiyorlar. Dalında kirazla kesiyorlar vekilim. Bizim buranın adamı eylemde yapamaz. Nasıl yapacak yüzde 80 AKP’ye oy verdi.” şeklinde konuştu. Çalışan bir işçi ise, “Biraz daha oy verirseniz AKP’ye işte böyle olur.” diyerek yaşanan sorunu özetler nitelikte konuştu.

Çamardı ilçesinde kiraz üreticilerinin bulunduğu kahvehaneyi ziyaret eden Gürer’e kirazın ağaçta kalma gerekçesini maaliyet hesabıyla anlatan çiftçi, “1 işçinin maaliyeti 600 TL’ye mal oluyor. Kirazın kilosuna 15 TL’den hesap edersek 40 kg kiraz yapıyor. Yani geçen sene 4 kg kiraz verip çalıştırdığımız işçiye 40 kg kiraz verip çalıştırmak zorundayız.” dedi.

Ürettikleri kirazları E-90 karayoluna dökerek yolu trafiğe kapatan Ulukışla’lı üreticiler yaşadıkları sorunu şu şekilde ifade ettiler; “Geçen yıl 70-80 liraya kadar çıktı. Yıl 2002; kiraz 6 lira, et 4,5 lira bugün et 350 lira kiraz 10 lira. Bizim zararımızı karşılayın. Bir Türk çiftçisini bitirmeyin. Bizi tüccarın ayaklarının altına alıp ezdirmeyin insanları.”

TMO RANDEVU VERMEDİ, BUĞDAY VE ARPA SOKAK ORTASINA DÖKÜLDÜ

Bölgede buğday ve arpa üreticilerini ziyaret edip sorunlarını dinleyen Gürer, hasat edilen ürünleri sokak ortasında stoklanamasın ürün kaybı ve ek bir masraf olduğuna işaret etti. Üreticiler ile görüşen Gürer, “Ne yapacaksın yağmur yağsa” diye sorması üzerine üretici, “Yağmur yağsa sel götürecek, bitlenecek, çürüyecek. TMO randevu ile daha almadığı için ortada kalıyor.” diyerek tepki gösterdi. Ayrıca üreticiler tüccarın gelmediğini, ürünü ayağına istediğini de belirttiler.

Gürer, “Üretici sorun yaşadığı üründen uzaklaşıyor. AKP iktidarları plansız ve öngörüsüz tarım politikası üretim dengesizliği yanında ürün desenini de sorunlu kılıyor . O zamanda ürün istikrarı kayboluyor fiyat dengesi şaşıyor. Çiftçilerimizin içinde bulunduğu durum a gerekli çözüm üretilmiyor. TMO’nun randevu sistemi çalışıyor diyorlar. ancak tarlaya gidince sistem işlemediği görülüyor” diye gözlemlerini belirtti.

BEKLENTİ 15 TL AMA AÇIKLANAN TABAN FİYATLARINDAN DOLAYI ÜRETİCİ KAYGILI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ayçiçek hastasının bazı bölgelerde başladığını ve ilk fiyatlar umutlar olmasa da Ukrayna/Rusya arasında süren gerginliğin tarıma etkisine göre fiyatlar değişebileceğini ifade etti. Gürer “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı bitkisel üretim tahmininde 2,6 milyon ton ayçiçeği üretimi olacağı öngörüsünde bulundu.2017-18'de ayçiçeği üretiminde kendimize yeterlilik oranımız %64,3 iken bu rakam güncel olarak %59,6'a gerilemiş durumda. Ayrıca 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 748 bin 489 ton Ayçiçek yağı ithalatı karşılığı 838,9 milyon dolar, 555 bin 889 ton ayçiçeği ithalatı karşılığı 318,2 milyon dolar ödeme yapıldı. Ayçiçeği ithalatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %121 artış gösterdi. Ayçiçeğinde yurt dışına bağlıyız. Süreci kendi kendimize yeter noktaya taşımalıyız. Açığımız olan ayçiçeği ürününde mutlaka üreticinin talep ettiği (15 TL) fiyat olmalı ki üretici üretime ilgi duysun. 2022 yılında Ayçiçek ve Ayçiçek yağı ithalatımız 1 milyon 900 bin ton olurken karşılığında 2 milyar 118 milyon dolar yabancı ülkelerin çiftçisine ödemişiz. Ayrıca ithalatımızda bir önceki yıla göre ayçiçeğinde %32 ayçiçeği yağında %37 artış göstermiş. Ukrayna-Rusya savaşından etkilenen ürünlerden olduğu ve kendi kendimize yeterliliğimizi sağlamak için 4 milyon tondan fazla üretim yapmamız gerektiği de düşünüldüğünde taban fiyatın üreticiyi memnun etmesi gerekmektedir." dedi.