Vücudunuzdaki şişlikleri yok ediyor. 1 bardağı tembel bağırsakları coşturuyor

İnsanlar mevcut hastalıklarına çare olması için ve hastalıklardan korunmak için doğal besinlere yönelmesi süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan kiraz sapı çayının faydaları dikkat çekti.

Kiraz sapı çayıyla ilgili detaylar…

KİRAZ SAPI ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

-Uyumadan önce 1 bardak kiraz sapı çayı içerseniz, sabah tuvalete rahatça çıktığınızı göreceksiniz.

- Vücudunuzdaki mevcut şişlikleri zamanla yok eder

-Kiraz sapı çayı, zayıflamaya yardımcı oluyor.

-Antioksidan özellikler gösterdiğinden sindirim sistemi başta olmak üzere birçok soruna iyi geliyor.

-Karaciğer sağlığını destekliyor.

-Kiraz sapı çayı ödem attırıcı bir etki oluşturuyor.

-Bu özelliği sayesinde ödem nedeniyle oluşan şişkinlikleri yok ediyor.

-Böbreklerin sağlıkla çalışmasını destekliyor.

-Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

-Damarların yağ, plaka gibi çeşitli maddelerle tıkanmasını engelliyor.

-Bu sayede kalbin de sağlıkla çalışmasına destek oluyor.

-Kanın temizlenmesine yardımcı oluyor.

-Cilt sağlığını da destekleyen kiraz sapı çayı, selülitlerin oluşumunu engelliyor, var olan selülitlerin görünümünü iyileştiriyor.

-Düzenli olarak kullanıldığında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

-Sakinleştirici özelliği sayesinde stresle daha kolay baş etmeyi sağlıyor.

-Buna bağlı olarak stres kaynaklı uykusuzluk problemine de iyi geliyor.

Önemli bir not: Ciddi, kronik bir rahatsızlığınız varsa kiraz sapı çayı da dâhil olmak üzere herhangi bir ürünü tedavi amaçlı olarak kullanmaya çalışmamalı, düzenli olarak tüketmeye başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışmalı ve doktorunuzun onaylamadığı hiçbir davranışta bulunmamalısınız. Aman diyelim, sağlık bu, ihmale gelmez.

KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ

Kiraz sapı çayının faydalarına geçmeden önce onu nasıl hazırlayıp demleyeceğimizi öğrenelim. Bundan böyle hiçbir kiraz sapı çöpe gitmesin.

Kiraz sapı çayı için gerekli malzemeler:

1 tutam kurutulmuş kiraz sapı

1,5-2 su bardağı su

KİRAZ SAPI ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kirazlarınızı afiyetle yedikten sonra kalan kiraz saplarını kurutmak için temiz bir tepsinin ya da kağıdın üzerine güzelce yayın. Birkaç gün güneş gören, temiz bir alanda bekletin. İyice kuruyan kiraz saplarınızı hava almayacak cam bir kavanoza ya da bez bir torbaya kaldırın. Ardından tek kişilik çayınızı hazırlamak için 1,5-2 su bardağı kadar suyu bir cezveye ya da minik bir sos tenceresine alın, içine bir tutam kiraz sapını ilave edip yaklaşık 5-10 dakika kaynatın. Süzdürüp içinden kiraz saplarını ayırdığınız çayınızı biraz ılıttıktan sonra afiyetle için.

Kişi sayısına göre malzeme miktarlarını aynı oranda artırabilirsiniz.