Yüksek oranda vitamin içeren kirazın sapı uygun yöntemlerle tüketildiğinde sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, kiraz sapı faydaları neler? Kiraz sapı neye iyi gelir?

KİRAZ SAPININ FAYDALARI NELER?

- Özellikle melatonin ile serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar bulundurması açısından son derece nadir bir bitkidir. Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

- Kiraz sapları, fitoterapide etkili ve güvenli bir idrar söktürücü olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu diüretik etkilerin, öncelikle, kiraz saplarında bulunan doğal olarak oluşan biyoflavanoidler ve potasyum tuzları nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Tuz dengesini bozmadan vücutta ki ödemi uzaklaştırır.

- Güçlü idrar söktürücü ve iltihap önleyici (anti-inflamatuar) özellikleri nedeniyle kiraz sapı, böbrekleri ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur. Kiraz sapının çayı, böbrekler ya da idrar yollarındaki enfeksiyonlara engel olur. Ayrıca interstisyel sistit ve genel olarak glomerüler hastalıklara karşı koruyucudur.

- Regl ağrılarını azaltır. Regl ağrıları kasların fazlaca kasılması ile birlikte atık kanın dışarı atılmamasından kaynaklıdır. Bu da kişinin bu süreçte yaşam kalitesini çok olumsuz etkiler.

Kiraz sapı çayı kasların doğru sinyaller ile kasılıp gevşemesine yardımcıdır. Bu nedenle regl döneminde tüketmek faydalıdır.

- Kiraz sapı börek taşı oluşumunu engeller.

- Kiraz sapı prostat şikayetlerinde kullanılır.

- Kiraz sapı kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

- Kiraz sapı kabızlıkla mücadele eder.

- Kiraz sapı romatizma ve artriydalıdır ve vücudun detoksifikasyon özelliğini arttırır.