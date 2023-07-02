Kiraz sapı faydaları neler? Kiraz sapı neye iyi gelir?

Yaz aylarının sevilen meyvesi kirazın sapı da kendisi kadar faydalı olduğu biliniyor. Kiraz sapını atmak yerine uygun yöntemlerle tüketildiğinde sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, kiraz sapı faydaları neler? Kiraz sapı neye iyi gelir?

Kiraz sapı faydaları neler? Kiraz sapı neye iyi gelir?

Yüksek oranda vitamin içeren kirazın sapı uygun yöntemlerle tüketildiğinde sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, kiraz sapı faydaları neler? Kiraz sapı neye iyi gelir?

kiraz-sapi-cayi-991176-1.png

KİRAZ SAPININ FAYDALARI NELER?

- Özellikle melatonin ile serotonin gibi biyoritmi düzenleyen antioksidanlar bulundurması açısından son derece nadir bir bitkidir. Gece uyumadan önce bir fincan kiraz sapı çayı içmek sakinleşmenizi, stresten uzak bir uyku çekmenizi sağlar.

- Kiraz sapları, fitoterapide etkili ve güvenli bir idrar söktürücü olarak yüzyıllardır kullanılmaktadır. Bu diüretik etkilerin, öncelikle, kiraz saplarında bulunan doğal olarak oluşan biyoflavanoidler ve potasyum tuzları nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Tuz dengesini bozmadan vücutta ki ödemi uzaklaştırır.

- Güçlü idrar söktürücü ve iltihap önleyici (anti-inflamatuar) özellikleri nedeniyle kiraz sapı, böbrekleri ve idrar yollarını temizlemeye yardımcı olur. Kiraz sapının çayı, böbrekler ya da idrar yollarındaki enfeksiyonlara engel olur. Ayrıca interstisyel sistit ve genel olarak glomerüler hastalıklara karşı koruyucudur.

- Regl ağrılarını azaltır. Regl ağrıları kasların fazlaca kasılması ile birlikte atık kanın dışarı atılmamasından kaynaklıdır. Bu da kişinin bu süreçte yaşam kalitesini çok olumsuz etkiler.

Kiraz sapı çayı kasların doğru sinyaller ile kasılıp gevşemesine yardımcıdır. Bu nedenle regl döneminde tüketmek faydalıdır.

- Kiraz sapı börek taşı oluşumunu engeller.

- Kiraz sapı prostat şikayetlerinde kullanılır.

- Kiraz sapı kolesterolü düşürücü etkisi vardır.

- Kiraz sapı kabızlıkla mücadele eder.

- Kiraz sapı romatizma ve artriydalıdır ve vücudun detoksifikasyon özelliğini arttırır.

Öne Çıkanlar
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Erdoğan’ı gönderecek değişim
Son Haberler
Denizde kaybolan Fransız’ı 137 gün sonra Türkler kurtardı Dünya
Denizde kaybolan Fransız’ı 137 gün sonra Türkler kurtardı
100 dönümde ekili buğday yandı Güncel
100 dönümde ekili buğday yandı
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu Spor
Bursaspor'un yeni başkanı belli oldu
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor Güncel
Yollara serilen halılar görenleri şaşkına çeviriyor
Tatilin son gününde sahilde piknikçi yoğunluğu Güncel
Tatilin son gününde sahilde piknikçi yoğunluğu
'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınmıştı. Silah zoruyla konser verdi Magazin
'Samsak Döveci' şarkısı ile tanınmıştı. Silah zoruyla konser verdi
Baba ocağında bayram Kültür Sanat
Baba ocağında bayram