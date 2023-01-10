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Kilosu çeyrek altınla yarışıyor. 4 erik 89, 5 kiraz 125 TL

Görenler gözlerine inanamadı. Kayseri'de kış ayında özellikle aşeren kadınların ilgi gösterdiği, manavda paketler halinde hazırlanan içinde 4 adet bulunan 50 gram erik 89, 5 adet kiraz 125 TL’den satışa sunuldu. 

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 15:58
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Kirazın eriğin kilosu çeyrek altınla yarışıyor

Kilosu çeyrek altınla yarışıyor. 4 erik 89, 5 kiraz 125 TL
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Çeyrek altının fiyatı 1.859 TL. Erik ve kirazın kilosu çeyrek altınla yarışıyor...

Manav Mustafa Benli, ürünlerin yurt dışından geldiğini belirterek, “Fiyatlarımız geçen seneye göre artış gösterdi. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri günün her saati arıyor. Kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin sevilen meyvelerinden olan erik ve kiraz, hava sıcaklığının gece eksi 12 dereceye kadar düştüğü Kayseri'de manav tezgahlarında yerini aldı.

Özellikle hamile kadınlarla yaşlıların tercih ettiği mevsim dışı meyvelerin kilosu 1500 ile 2 bin 200 TL arasında değişiyor.

Yurt dışındaki seralarda yetiştirilen erik, kiraz, kayısı, karpuz ve şeftali gibi yaz meyvelerini satan manav Mustafa Benli, 4 yıldır manav işletmesinde yaz meyvelerine ilgi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kış aylarında da yaz meyveleri bulunduruyoruz. Özellikle hamileler ve aşerenler için erik, kiraz, şeftali gibi ürünlerin teminini yapıyoruz. Bu ürünlerin birçoğu işletmemize yurt dışından geliyor. Bu yüzden fiyatları haliyle yüksek oluyor. Özellikle son dönemde ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış, kış aylarında nadir bulunan ürünlerin fiyatlarını da etkiledi. Şu anda 4 adet eriğin fiyatı 89 TL, kilosu da yaklaşık 1600 TL. 4-5 adet kirazın fiyatı ise 125-130 TL gibi rakamlarda satışını yapıyoruz. Kirazın kilo fiyatı ise 2 bin 200 lira.

Akşamları işletmemiz kapalı olduğu için aşerenler tarafından çok sayıda telefon alıyoruz. Mevsim dışı meyveler için hamile eşleri günün her saati arıyor. Kapatmış olsak bile gece gelip dükkanı açıyoruz. Eğer ürünler elimizde mevcut ise, bu telefonlara cevap verip, iş yerimizi açtığımız da oluyor.” (DHA)

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